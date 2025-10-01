Maskinmekaniker
Arema Heavy Rental Sverige AB / Maskinreparatörsjobb / Sigtuna Visa alla maskinreparatörsjobb i Sigtuna
2025-10-01
, Österåker
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Arema Heavy Rental Sverige AB i Sigtuna
Nu söker Arema Heavy Rental maskinmekaniker till vår depå i Rosersberg Vill du arbeta på ett bolag med stark marknadsposition och lång samlad erfarenhet av entreprenadmaskinbranschen? Arema Heavy Rental erbjuder en trygg anställning i ett bolag med bra tillväxt. Den så kallade Arema-andan är viktig för oss alla (trivsel, flexibilitet, ansvar och mandat). Du kommer utgå från vår depå i Rosersberg.
Nu söker Arema Heavy Rental maskinmekaniker till vår depå i Rosersberg
Vill du arbeta på ett bolag med stark marknadsposition och lång samlad erfarenhet av entreprenadmaskinbranschen? Arema Heavy Rental erbjuder en trygg anställning i ett bolag med bra tillväxt. Den så kallade Arema-andan är viktig för oss alla (trivsel, flexibilitet, ansvar och mandat). Du kommer utgå från vår depå i Rosersberg.Publiceringsdatum2025-10-01Dina arbetsuppgifter
Som mekaniker hos oss kommer du att utföra service och reparationer på våra uthyrningsmaskiner. Maskintyperna är grävmaskiner, hjullastare, dumprar, teleskoplastare, vältar och mycket annat. I vår slangverkstad kommer du även vid behov tillverka hydraulslang. Svetsarbeten förekommer så det är en fördel om du är svetskunnig. Du kommer utföra reparationer i vår verkstad såväl som i fält. För fältjobben har du en för ändamålet väl anpassad servicebil. Arbetet sker till största del på våra egna uthyrningsmaskiner. Även externa uppdrag förekommer.
Utbildning/erfarenhet
Vi ser att du minst genomgått en fordonsteknisk utbildning och har ett brinnande intresse för maskiner och andra fordon. Du gillar ordning och reda, uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska, samt har inga problem med att leverera uppsatta mål och hålla tider.
Vi söker dig som är "serviceminded" och har god samarbetsförmåga. Du har ett genuint intresse för människor och du har ett gott öga för kvalité.
Förutom grundläggande kunskaper inom maskinteknik är det meriterande om du har dokumenterad kunskap och/eller flerårig arbetslivserfarenhet inom fordonsel, hydraulik, svets och smide.
Krav på körkortsbehörighet klass B.
BE behörighet, truckkort och maskinförarbevis är meriterande.
Vi erbjuder
• Ett spännande arbete där du kommer ha stora möjligheter att påverka din arbetssituation
• En positiv arbetsmiljö där alla "drar åt samma håll", gärna hjälps åt och alltid har kunden i centrum
• Kollektivavtal, Motorbranschavtalet
• Tillträde enligt överenskommelse
Sista ansökningsdag 31/10, men vi håller löpande intervjuer. Sök gärna så snart som möjligt. Skicka din ansökan till birger.hagglund@arema.se
, bifoga CV och personligt brev.
Om du har frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Birger Hägglund, verkstadschef, på e-post birger.hagglund@arema.se
alternativt på tel. 072-145 32 25.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: birger.hagglund@arema.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Maskinmekaniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arema Heavy Rental Sverige AB
(org.nr 556883-2686)
Järngatan 10 (visa karta
)
195 72 ROSERSBERG Jobbnummer
9535697