Maskinkonstruktör - Afry AB - Maskiningenjörsjobb i Helsingborg

Afry AB / Maskiningenjörsjobb / Helsingborg2021-06-30Om jobbetSom fast anställd konsult hos oss kommer du få jobba med uppdrag inom maskinkonstruktion. Kompetensutveckling är en viktig del i vårt anställningserbjudande vilket innebär att vi kommer kunna erbjuda an variation av uppdrag över tid. Allt för att skapa möjligheter och utveckling för dig.Våra uppdrag innebär oftast att du ingår i kundens utvecklingsteam men vi har även projekt som drivs gentemot kund från vårt kontor i Helsingborg.En konstruktör hos oss förväntas ta ut svängarna för att komma på bra lösningar men också veta hur man håller sig inom ramarna för projektet och tillverkningsbarheten. Arbetet kan var allt från att konstruera specialmaskiner till att utveckla nya produkter. Varje uppdrag är unikt och variationen stor.En av fördelarna med att jobba hos oss är att man har en närhet till likasinnade i sin sektion som du regelbundet har möjligheten att nätverka och socialisera med genom sociala och kompetenshöjande aktiviteter och mer spontana träffar som luncher och frukostar. Samtidigt har du ett stort utbud av kompetens att ta del av hos dina 16,000 kollegor utsprida över hela världen.Vem är du?För att du ska trivas och lyckas hos oss tror vi att du är en person som har:Relevant teknisk utbildning på högskolenivå eller motsvarande, gärna inom mekanik, maskinteknik eller produktutvecklingMinst 5 års erfarenhet av arbete med mekanik och konstruktionGoda kunskaper inom CAD: SolidWorks, Creo och/eller InventorGoda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skriftB-körkortSom person:Älskar du teknik och har en fundamental "hur funkar det"-inställningHar du en social ådra. Detta behövs eftersom du kommer jobba tätt i tillsammans med dina kollegor men även med våra kunderGillar du teknik och är en lagspelare med förmåga att leverera goda resultat, då kommer du passa in hos oss!Har du ett intresse för att utvecklas i olika typer av uppdrag tillsammans med oss på AFRY och våra kunderSer vi gärna att du är utåtriktad, drivande och engagerad i det du görTycker du om att ta egna initiativ och trivs med att jobba i en kreativ miljöÄr du noggrann, strukturerad och tycker om att lösa problem i grupp, liksom att finna lösningar på egen handFör denna tjänst är vi flexibla vad gäller anställningsstart. Denna annons kommer att ligga ute över sommaren och din ansökan kommer behandlas antingen innan vecka 28 eller efter sista ansökningsdag som är den 15/8. För kännedom kan det vara svårt att få tag i oss under vecka 28-31.Vi erbjuderVårt erbjudande består bland annat av:Varierande uppdrag/projekt. AFRY är en stor och etablerad arbetsgivare med lokala förankringar och väl etablerade kontakter med aktörer inom områdetSmarta och hängivna kollegor som kan det mesta inom maskinkonstruktionKompetensutveckling, både genom varierande uppdrag samt digitala och lärarledda utbildningar. Din kompetensutveckling är personligt anpassadEn balans mellan arbete och privatlivEn variation av sociala aktiviteter2021-06-30AFRY är ett ledande europeiskt företag med global räckvidd inom teknik, design och rådgivning. Vi accelererar omställningen mot ett hållbart samhälle.Vi är 16 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri, energi och digitalisering, som skapar hållbara lösningar för kommande generationer.Making FutureVaraktighet, arbetstidHeltid TillsvidareMånadslönSista dag att ansöka är 2021-08-15AFRY AB5839857