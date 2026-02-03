Maskiningenjör / Konstruktör - Helsingborg
2026-02-03
CadView söker just nu en Maskiningenjör / Konstruktör / Produktutvecklare för kunduppdrag i Helsingborgs regionen.
Som anställd hos CadView kommer du att ha ett spännande arbete med chans att nå ut till världsledande företag inom teknikutveckling. Du ges möjlighet att arbeta med såväl Produktutveckling, Konstruktion och Produktunderhåll. Som konsult får du jobba i utvecklande och utmanande projekt där du utformar tekniska lösningar åt kund.
• Vem är du?
Vi söker efter dig som trivs med att arbeta serviceinriktat och analytiskt med konstruktion i nära samarbete med kollegor, kunder och leverantörer. Som person är du ansvarstagande, kvalitetsmedveten och strukturerad. Du har en god social och kommunikativ förmåga och har lätt för att uttrycka dig i tal och i skrift på både svenska och engelska. För att lyckas i rollen behöver du utöver ovanstående egenskaper trivas med att driva ditt eget arbeta framåt både genom självständigt arbete och tillsammans med andra.Publiceringsdatum2026-02-03Kvalifikationer
• Civilingenjör eller Högskoleingenjör inom Maskin/Mekanik, Produktionsberedning eller Produktutveckling/Design.
• Minst 3 års relevant yrkeserfarenhet av mekanisk konstruktion / produktutveckling
• Kunskaper inom CAD, SolidWorks, Inventor/Vault är meriterande
• Körkort
• Svensk medborgare
• Goda kunskaper i engelska och svenska i tal och skrift är ett krav
• En prestigelös, empatisk och kommunikativ inställning och ett starkt driv att utvecklas
• Varför CadView?
CadView erbjuder dig ett flexibelt och omväxlande arbete med frihet att forma din vardag. Teamwork går före prestige och vi hjälper varandra att komma framåt i våra arbetsuppgifter. Vi värdesätter känslan av samhörighet och välmående genom regelbundna träffar och aktiviteter med kollegor.
• För att skapa trivsel tror vi på:
• Öppenhet och bra kommunikation
• Att ha kul tillsammans
• Utvecklingsmöjligheter
• Flexibel arbetsmiljö
• Bra förmåner och arbetsvillkor
• Ansökan:
Låter tjänsten intressant?
Skicka in din ansökan och bifoga CV och personligt brev.
Vi ser fram emot din ansökan.
__________________________________________
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Peter Nordblad
0707-991877peter.nordblad@cadview.se
__________________________________________
Sista dag att ansöka är 2026-03-05
