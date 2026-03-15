Maskinförare trädfällning (Alstor)
2026-03-15
Vi fortsätter att växa och söker nu efter en Maskinförare (Alstor) till vårt kontor på Värmdö.
Har du ett stort intresse för maskiner och är en lagspelare med eget driv? Nu söker vi på Trädgruppen (fd TippMicke) ytterligare en medarbetare till vårt härliga gäng!
Vi hjälper privatpersoner, företag, BRF:er och vägföreningar runt om i Stor-Stockholm med trädfällnings- och trädgårdstjänster. För rätt person finns det stor möjlighet att vara med och påverka och utvecklas tillsammans med oss.
Vi letar efter dig som gillar omväxling, är prestigelös och sätter laget före jaget. Du drivs i en dynamisk miljö där du får chans att påverka och vara en del av en spännande tillväxtresa.
Dina arbetsuppgifter Som Maskinförare på Trädgruppen kommer din närmsta arbetskamrat vara vår Alstor 841 men vi har även en Avant 528 och stubbfräsar i olika format för den som är intresserad. Du kommer vara en nyckelspelare på våra trädfällningsuppdrag och spela en central roll i efterarbetet. Våra kunder är i första hand privatpersoner och omväxlingen är stor.
Vi söker dig som trivs med att arbeta tillsammans med andra. Du har tidigare erfarenhet av att arbeta professionellt som maskinförare och är noggrann i ditt arbete såväl som i omhändertagandet av maskinen.
• Du har en inbyggd känsla för service och kvalité
• Jobbar gärna i team
• Har minst 1 års erfarenhet som maskinförare
• Har goda kunskaper i svenska eller engelska
• Har BE-körkort alt är villig att ta direkt vid start
• Har god fysik
• Du är lika noga i ditt arbete på maskinen såväl som i omhändertagandet av den.
• Är intresserad av att också lära dig fälla träd och ta motorsågskort, har du redan motorsågskort (AB) är det mycket meriterande
• Tidigare erfarenhet av att arbeta som maskinförare vid anläggningsarbeten är också meriterande.
Det här erbjuder vi dig Vi erbjuder dig ett roligt och varierande arbete, för rätt person finns möjlighet att ta stort eget ansvar och få växa tillsammans med oss. Vi är mitt i en spännande resa med stora möjligheter att växa tillsammans med oss.
• Tillsvidareanställning, heltid (provanställning tillämpas)
• Konkurrenskraftig lön
• Tjänstepension, ansvarsförsäkring, sjukförsäkring och friskvårdsbidrag
• Möjlighet att ta motorsågskörkort
• BE-körkort om du inte redan har det
Låter det här som det perfekta jobbet för dig?
Skicka in din ansökan redan idag! Intervjuer sker löpande och vi kommer tillsätta tjänsten så snart vi hittat rätt person. Har du några frågor om tjänsten eller vår rekryteringsprocess är du varmt välkommen att kontakta oss på siri@tippmicke.se
Vänligen notera att vårt kontor ligger på Värmdö, det är där vi börjar och slutar dagarna. Tänk gärna igenom eventuellt pendlingsavstånd innan du skickar in din ansökan.
I och med att mycket av arbetet sker hemma hos privatpersoner så utför vi bakgrundskontroll samt körkortskontroll som en del av rekryteringsprocessen. Så ansöker du
