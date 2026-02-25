Maskinförare Gislaved
Till en av våra kunder i Gislaved söker vi nu noggranna och engagerade maskinförare till en stabil och växande industriverksamhet.
Denna roll är för dig som trivs i en tekniskt avancerad miljö där noggrannhet, struktur och ansvar är avgörande. Arbetet kräver att du kan hantera flera moment samtidigt, analysera avvikelser och arbeta metodiskt för att säkerställa en stabil och kvalitativ produktion.
Kunden har för avsikt att anställa inhyrda medarbetare när de kommit så långt sin upplärningsprocess att de känner sig trygga med att du lyckas lära dig alla steg för att bli en duktig maskinförare.
I denna roll har du nytta av tidigare industrierfarenhet och arbetet kräver utbildning i travers och truck. Har du inte de här utbildningarna så kommer det krävas att du genomför dom i samband med uppdragets start.
Sök nu, arbetet med rekryteringarna sker löpande, dock senast den 30 mars. Har du frågor kan du kontakta ansvarig rekryterare, Jimmy Lehtomäki, på tfn.nr 0370-69 56 52 Så ansöker du
