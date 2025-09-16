Maskinförare Flismaskin
Verest AB / Jordbruksjobb / Torsås Visa alla jordbruksjobb i Torsås
2025-09-16
, Mörbylånga
, Karlskrona
, Kalmar
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Verest AB i Torsås
Vi söker nu en maskinförare till en albach. Tjänsten innefattar flisning i containrar i skogen.
Arbetsområdet är Kalmar med omnejd.
Tjänsten omfattar heltid tillsvidare, enkelskift dagtid. Lön enligt överenskommelse.
Krav: C-behörighet. För rätt kandidat ordnas kompletterande utbildning vid behov.
Meriter: Erfarenhet av liknande arbete, kran-vana och lättare maskinunderhåll. God samarbetsförmåga.
Är du en driven, ansvarsfull och självgående person som söker ett varierande och utvecklande jobb, kontakta oss!
Vi rekryterar löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16
Telefonsamtal eller mail
E-post: jonas@verest.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Verest AB
(org.nr 556314-3048)
Björsebo 3261 (visa karta
)
385 93 TORSÅS Kontakt
Jonas Johansson jonas@verest.com 079-143 94 81 Jobbnummer
9511545