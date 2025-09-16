Maskinförare Flismaskin

Verest AB / Jordbruksjobb / Torsås
2025-09-16


Visa alla jordbruksjobb i Torsås, Mörbylånga, Karlskrona, Kalmar, Emmaboda eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Verest AB i Torsås

Vi söker nu en maskinförare till en albach. Tjänsten innefattar flisning i containrar i skogen.
Arbetsområdet är Kalmar med omnejd.
Tjänsten omfattar heltid tillsvidare, enkelskift dagtid. Lön enligt överenskommelse.
Krav: C-behörighet. För rätt kandidat ordnas kompletterande utbildning vid behov.
Meriter: Erfarenhet av liknande arbete, kran-vana och lättare maskinunderhåll. God samarbetsförmåga.
Är du en driven, ansvarsfull och självgående person som söker ett varierande och utvecklande jobb, kontakta oss!
Vi rekryterar löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16
Telefonsamtal eller mail
E-post: jonas@verest.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Verest AB (org.nr 556314-3048)
Björsebo 3261 (visa karta)
385 93  TORSÅS

Kontakt
Jonas Johansson
jonas@verest.com
079-143 94 81

Jobbnummer
9511545

Prenumerera på jobb från Verest AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Verest AB: