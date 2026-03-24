Maskin operatör i skärmaskin - finplasma/gas
2026-03-24
Allmänt om företaget:
Hallsbergs smide AB har funnits i mer än 70 år och . Vi är idag ca 35 medarbetare. Våra kärnvärden är snabba leveranser , hög kvalité och stort yrkeskunnande. Vi arbetar inom tre olika kundsegment reparation/underhåll, legotillverkning och byggsmide.
Vi har investerat i en ny skärmaskin som installeras 2022 .
Vi har ett brett yrkeskunnande inom plåtbearbetning och maskinbearbetning. Vår inriktning är fåstycketillverkning såsom prototyper och mindre seriestorlekar. Vi arbetar med de normalt förekommande stålkvaliter , rostfritt och aluminium.
Vi är idag cerifierade i ISO9001, ISO 3834-2 och EN ISO 1090-1
Erfarenhet av att arbeta självständigt med skärning av plåt CNC styrd skärmaskin (laser /eller plasma /gas) är meriterande men ej nödvändigt.
Arbetsbeskrivning - huvuduppgifter:
• Utifrån behov(Körplan ) gör daglig detaljplanering i skärmaskin.
• Utifrån tillverknings order , ritningar ,och med hjälp av nestprogram och skärfiler skapa körprogram till den styrda skärmaskin.
• övervaka/köra CNC skärmaskin.
• Hantera plåt/detaljer med truck och travers/svängkran.
• Inventera plåt lager
• Beställa gas.
• Anmoda köp av förbrukning mtrl till skärmaskin.
Erfarenhet av svetsning/ operatör av skärmaskin för plåt av i olika typer av material främst, svart material.
Vi lägger storvikt vid din personliga egenskaper då vi jobbar under stort eget ansvar och gillar ordning och reda. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
E-post: tord.vidlund@hallsbergs-smide.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Operatör skärmaskin". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hallsbergs Smide AB
(org.nr 556262-7108)
694 35 HALLSBERG Arbetsplats
Bergsmansvägen 2 Kontakt
VD
Tord Vidlund tord.vidlund@hallsbergs-smide.se 070-1911260
