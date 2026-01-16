Marknadsundersökare till Gradient Benchmark
Vill du arbeta i en social och kommunikativ roll där du har en nyckelposition i att skapa värdefulla insikter för Nordens ledande aktör inom B2B customer benchmarking? Gradient Benchmark söker nu en marknadsundersökare till sitt team.
Det här är ett konsultuppdrag med en omfattning på cirka 60 procent som varar i 6 månader. Du blir anställd av Bravura och arbetar som konsult hos Gradient Benchmark. Det finns möjligheter till förlängning av uppdraget.Om företaget
Gradient Benchmark är Nordens ledande företag inom B2B customer benchmarking med fokus på konsument- och retailsektorn. Företagets kunder är leverantörsföretag och handelskedjor inom flera branscher, från dagligvaror till fackhandel. Gradient Benchmark producerar undersökningar, utvärderingar och analyser baserade på insamlad och egenutvecklad data. Dessa analyser ligger till grund för att utvärdera samarbeten och konkurrenspositioner mellan olika aktörer.
Företaget har en etablerad undersökningsmodell sedan över 30 år och erbjuder en stabil portfölj av årliga utvärderingar. Teamet du tillhör arbetar mot gemensamma mål och med stort fokus på att allas insats är lika viktig.Dina arbetsuppgifter
I rollen som marknadsundersökare har du en central uppgift i att säkerställa ett högt deltagande i Gradient Benchmarks undersökningar. Du arbetar med att kontakta företag inom service- och detaljhandelssektorn för att bjuda in dem till deltagande i utvärderingar. Ditt fokus är att skapa intresse och engagemang.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Kontakta företag via telefon för att informera och bjuda in till deltagande i undersökningar.
Arbeta utifrån ett kontaktregister och dokumentera samtal i företagets CRM-system.
Säkerställa att deltagande företag får rätt information och att undersökningar skickas ut via e-post eller post.
Genomföra uppföljning och kortare intervjuer via telefon vid behov.
Bidra till teamets gemensamma mål och skapa goda relationer med deltagarna.
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Erfarenhet av kundservice eller liknande roll där telefonen varit ett centralt arbetsverktyg.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift..
God datorvana.
Meriterande:
Erfarenhet av sälj eller telefonbaserat arbete.
Eftergymnasial utbildning inom exempelvis marknadsföring, kommunikation eller statistik.
För att trivas i rollen är du social, kommunikativ och har en naturlig förmåga att skapa förtroende i samtal. Du är lyhörd, ödmjuk och mån om att ge god service. Du känner dig trygg med att ta kontakt med nya människor och tycker om att arbeta mot gemensamma mål i ett team med stark sammanhållning.
