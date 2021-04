Marknadskoordinator till spännande företag i Värnamo! - Framtiden i Sverige AB - Organisationsutvecklarjobb i Värnamo

Framtiden i Sverige AB / Organisationsutvecklarjobb / Värnamo2021-04-02Är du en kreativ person som har strukturerat sinne och ett öga för detaljer? Gillar du att ha varierande arbetsuppgifter och få ta ansvar för ditt arbete? Då kan detta vara jobbet för dig!2021-04-02En helt ny tjänst med stor möjlighet för dig som vill ta chansen att utforma din arbetsroll inom marknadsföring. Du kommer att ha ett arbete med stor variation där du bland annat skapar och uppdaterar innehåll i form av marknadsmaterial till sociala och digitala kanaler.Du kommer att vara ansvarig för hemsida och sociala medier. I arbetsuppgifterna ingår att producera material till annonser, göra utskick, fotografera, och att skriva inlägg med information.Som marknadskoordinator arbetar du på plats på kontoret i Värnamo tillsammans med ett team om ett flertal kollegor. Arbetet sker under dagtid kl.08-17 med viss flexibilitet.Lagans Byggnads är ett familjeägt företag som grundades 1964. De har kontor placerat i Lagan, Växjö, Värnamo, Karlskrona och Stockholm. De har runt 130 medarbetare och omsätter ungefär 800 miljoner. Med den geografiska placeringen av kontor och verksamheter täcker de väl från södra Sverige upp till Stockholm.Företaget utför allt ifrån mindre servicejobb till större entreprenader.Gå gärna in och läs med på deras hemsida: https://www.lagansbyggnads.se/ Vi söker dig som är social, initiativtagande och har en positiv, problemlösande attityd. Du trivs bra i en roll där du får producera material, administrera och att vara ansiktet utåt för företaget.Du gillar utmaningen och känner dig trygg i att ha ansvar för ditt arbete och att marknadsföra företaget framåt på bästa sätt.Vi ser att du har ett genuint intresse för marknadskommunikation är utåtriktad och vågar komma med nya idéer. Du har en vilja av att lära sig nya saker, bidra och utvecklas på din arbetsplats tillsammans med dina kollegor.Skallkrav:Lägst YH utbildning inom marknadskommunikation/motsvarande arbetslivserfarenhetKörkort BGod förmåga att uttrycka dig i både tal och skriftMeriterandeTidigare arbetslivserfarenhet inom media/kommunikationFramtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige samt i Oslo.För denna tjänst blir du direktrekryterad till kundföretaget.Start: Enligt överenskommelseOmfattning: HeltidPlacering: VärnamoLön: Enligt överenskommelseÄr detta tjänsten för dig? Skicka in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.Välkommen med din ansökan!Kontaktperson(er)Linda ÖnerudSista dag att ansöka är 2021-05-02Framtiden i Sverige AB5671101