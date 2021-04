Marknadskoordinator till Nordic Biomarker - Poolia Sverige AB - Organisationsutvecklarjobb i Umeå

Poolia Sverige AB / Organisationsutvecklarjobb / Umeå2021-04-15Här kommer en fin möjlighet för dig som har några års erfarenhet inom marknad och nu vill ta nästa steg hos ett trevligt bolag inom life science som precis flyttat in i nya fräscha lokaler, designad med hållbarhet i fokus och med inspiration av den norrländska naturen. Sedan starten 2007 har Nordic Biomarker utvecklats snabbt med mycket god tillväxt och ett starkt varumärke. Vill du vara med på resan framåt? Ta då chansen och ansök redan idag!Dina arbetsuppgifter i huvudsakAnsvar för nyskapande och underhåll av marknadsmaterial, både digitalt och för tryck:Hemsida och Linkedin-kontoProduktblad och produktkatalogOffertmallar och tillhörande produktspecifikationerAnvändarinstruktioner/manualer (IFU)FöretagspresentationNyhetsbrev, kundbrev och kampanjerVisitkort m.m.Ansvar för förberedelser inför mässorBokning och planering av mässorMonterdesign och materialbeställningKoordinera montering på platsGive-awaysSamla in regelbunden kundåterkopplingÅrlig kundenkät och informationsinsamlingArrangera mötenBoka konferenslokaler, catering etc.Annat praktiskt: Presenter, taxibokningar, mmI tjänsten kommer det ingå resor till Stockholm och/eller Linköping 1-2 gånger per månad.Vem är du?Vi tror att du har erfarenhet från liknande roll inom marknad på tillverkande företag och högskoleutbildning inom marknadsföring, kommunikation eller motsvarande. Gick du dessutom naturvetenskapligt program på gymnasiet är det ett plus! Vidare behöver du ha mycket goda kunskaper i både svenska och engelska samt god datorvana med kunskaper i Office-paketet, InDesign och Wordpress.Som person är du driven och framåt samt trivs med att jobba under eget ansvar. Du gillar att ta initiativ och kommer gärna med nya idéer. Du brukar uppfattas som serviceminded men kan också ställa krav då det behövs. Vi ser gärna att du är kreativt lagd, har öga för detaljer samt är duktig på text och bild.Om verksamhetenMed världen som marknad är Nordic Biomarker ett litet storföretag inom Life science, närmare bestämt IVD, som under samma tak forskar, utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsreagens för koagulationsdiagnostik. Vi växer snabbt och har precis flyttat in i helt nya moderna lokaler, inspirerade av vårt nordiska läge, på Umestan. Nordic Biomarker har förnärvarande 65 anställda, varav 40 placerade på huvudkontoret i Umeå. Besök gärna www.nordicbiomarker.com I denna rekrytering samarbetar Nordic Biomarker med Poolia. Tjänsten är tillsvidare med direkt anställning hos Nordic Biomarker. Vi jobbar med löpande urval, så varmt välkommen in med din ansökan redan idag!Varaktighet, arbetstidHeltid Tillsvidare2021-04-15Fast lönSista dag att ansöka är 2021-05-09Poolia Sverige AB5695416