Marknadskoordinator till Kulzer Nordic

Kulzer söker nu en Marknadskoordinator till sitt nordiska team. Rollen är bred och kombinerar strategiskt och operativt marknadsarbete med nära samarbete internt och externt. Här får du möjlighet att arbeta med marknadsföring av produkter i Skandinavien i en liten och flexibel organisation.
Arbetsgivare: Kulzer Nordic AB Ort: Helsingborg (hybrid) Roll: Marknadskoordinator Anställningsform: Tillsvidareanställning Omfattning: Heltid, 100% (40 h/vecka) Tillträde: Så snart som möjligt, rätt kandidat är viktigast
Vi erbjuder
Fast lön
30 semesterdagar
Friskvårdsbidrag om 5 000 kr per år
Tjänstepension
Flexibla arbetstider och möjlighet att påverka sin arbetsdag
Hybridarbete med minst en dag per vecka på kontoret i Helsingborg
Internationellt utbyte med Kulzers marketing hub i Europa
Om dig och rollen
I rollen som Marknadskoordinator arbetar du med marknadsföring av Kulzers produkter i Skandinavien på både strategisk och operativ nivå. Du kommunicerar med kunder, främst depåer men även kliniker och kedjor, och ansvarar för marknadsföringsinsatser vid produktlanseringar. Arbetet innefattar även projektledning av event och mässor, stöd till säljorganisationen samt analys av marknadsdata och leads i CRM-system. Rollen är självgående med stort eget ansvar och arbetsdagarna varierar mellan samarbete och självständigt arbete.

Kvalifikationer
Minst 5 års relevant yrkeserfarenhet
Obehindrad svenska och engelska i tal och skrift
God datorvana och kunskaper i MS Office
Dokumenterad erfarenhet av marketing inom dental, medtech eller pharma
Förståelse för CRM-system som verktyg för selektiv marknadsföring
Självgående, serviceminded och ansvarstagande
Affärstänk och förmåga att prioritera
Meriterande
Erfarenhet av content-skapande
Grundläggande kunskaper i InDesign, Photoshop och Adobe
Om arbetsgivaren - Kulzer Nordic
Kulzer GmbH är ett globalt dentalföretag med huvudkontor i Hanau, Tyskland, och är en del av Mitsui Chemicals Group. Kulzer Nordic har sitt regionkontor i Helsingborg och ansvarar för Skandinavien och Baltikum. Organisationen i Skandinavien består av cirka 10 personer och präglas av en öppen arbetsmiljö med stark teamanda. Företaget erbjuder ett brett produktsortiment inom tandvård och arbetar med fokus på service, kvalitet och innovation.
Ansök - Med eller utan CV
I denna rekryteringen samarbetar arbetsgivaren med Odonti.se
Sök med eller utan CV på www.odonti.se
Detta är en direktrekrytering. Det innebär att Odonti sköter rekryteringsprocessen och Kulzer kommer att vara din arbetsgivare.
!! Direktkontakt med arbetsgivaren får ej ske! Samtliga kandidater hanteras av Odonti för en professionell, rättvis och diskrimineringsfri rekryteringsprocess.
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare på Odonti Kontaktuppgifter för detta jobb
Jash Sam - Ansvarig rekryterare hej@odonti.se
0709 220 250
Om Odonti
Odonti är ett rekryterings- och bemanningsföretag inom dentalbranschen. Vi rekryterar till fast tjänster, och hyr ut konsulter till tidsbegränsade uppdrag, helt utifrån konsulternas tillgänglighet och önskemål.
Över 11.000 yrkesverksamma inom tandvården i Sverige har connectat med oss och finns i vår kandidatdatabas och nätverk. Connectat med oss på 10 sekunder via Odonti.se
