Marknadskommunikatör
2026-05-06
Gillar du att utmana dig själv och vara kreativ?
Spobik AB driver några av Sveriges ledande specialistbutiker online inom cykel och hockeyutrustning. Utöver onlinebutikerna kompletterar vi även med flera fysiska hockey- och cykelbutiker/verkstäder. Vi erbjuder ett brett sortiment inom våra expertisområden, från ledande varumärken på marknaden. Huvudkontor, lager och butik är beläget i Jönköping, Stockholm och Karlstad.
Som en del av marknadsteamet på Spobik AB kommer du att utgöra en viktig roll i kommunikationen utåt till våra kunder, både på sajten och i digitala kanaler.
I rollen som marknadskommunikör ingår det att skapa kampanjmaterial och content till våra sajter, mailutskick, sociala medier m.m. Vi i marknadsteamet jobbar tätt tillsammans med it, inköp- och sälj för att tillsammans skapa kampanjer och innehåll på sajterna som alltid genomsyrar rätt budskap och tonalitet.
Vem är du? Som person gillar du högt tempo, du är ansvarsfull och noggrann. Du är en kreativ person med många nya idéer och tankesätt. Du strävar hela tiden efter att nå uppsatta mål tillsammans med dina kollegor. Du bör kunna arbeta självständigt samt i grupp.
Vad kan vi erbjuda? Ett roligt arbete med härliga kollegor. För rätt person finns det stora möjligheter kring utveckling och större ansvar.
Följande egenskaper och erfarenheter letar vi hos dig:
Erfarenhet inom marknadsföring och e-handel (utbildning/tidigare arbete)
God förståelse för marknaden
Kunskaper i Adobe eller liknande program
Gillar att jobba med snabba deadlines och i team
Ansvarstagande
Anställningsform och lokalisering: Vi söker både dig som vill arbeta heltid. Arbetet utförs på vårt kontor beläget på Hedenstorp i Jönköping.
Intresserad? Låter detta för roligt att vara sant? Bifoga CV, portfolio på tidigare foto/filmprojekt och ett personligt brev där du berättar lite om dig själv och varför just du är perfekt för rollen. Tjänsten tillsätts efter överrenskommelse.
Om företaget Spobik AB är en del av Wesports Scandinavia AB. WeSports är en grupp av enskilda företag, med både onlinebutiker, fysiska destinationer och produktmärken. Vi är ett team från hela världen, med experter inom vår sport, experter på produktutveckling, online -plattformar, logistik och service. Vi arbetar tillsammans som ett team, vilket gör varje företag starkare än ensam. Läs mer på wesports.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-02
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7691002-1984940". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Spobik AB
(org.nr 559155-6633), https://careers.spobik.se
Mogölsvägen 14 (visa karta
)
555 94 JÖNKÖPING
