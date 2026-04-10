Marknadsförare region Syd
2026-04-10
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Arbetsuppgifter
Kriminalvårdens anstalter har en omfattande arbetsdrift där vi ansvarar för produktion för både interna och externa kunders räkning. Region Syds utbud sträcker sig från snickeri, svetsning och tillverkande mekanisk industri till en omfattande monterings- och förpackningstjänst samt drift av handelsträdgård. Verksamheterna finns på våra anstalter Tygelsjö, Ringsjön, Fosie, Kristianstad och Ystad. Som marknadsförare hos Kriminalvården kommer du ha en nyckelfunktion för såväl interna som externa kunder där du marknadsför regionernas samlade utbud av varor och tjänster. Du kommer arbeta med hela försäljningsprocessen från prospektering till leverans där kontaktytorna är många och där relationsskapande arbete är en förutsättning.Kvalifikationer
Vi söker dig som är intresserad av en utmanande och nyinrättad marknadsförarroll. Du har kunskap och erfarenhet inom marknadsföring, försäljning eller ekonomi och har gärna ett upparbetat kontaktnät inom verkstads-, trä- sömnads-, montering- eller förpackningsindustri. Utöver ovan nämnda kvalifikationer är dina personliga egenskaper viktiga för att lyckas i rollen. Du kommer vara Kriminalvårdens ansikte utåt och har lätt för att skapa nya relationer som präglas av förtroende och långsiktighet. Du arbetar självständigt med dina kunder och sätter upp mål, planerar och genomför arbetet på ett sätt som skapar resultat. Din kommunikation viktig och du har förmågan att få ditt budskap att nå fram samt verktygen att säkerställa förväntningar. Flexibilitet är en förutsättning i denna roll. För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har
* Minst gymnasieexamen i kombination med relevant arbetslivserfarenhet
* Erfarenhet av marknadsföring och försäljning inom B2B
* Goda kunskaper i svenska språket såväl i tal som skrift
* B-körkort
Meriterande
* Eftergymnasial utbildning gärna inom ekonomi eller marknadsföring
* Arbetslivserfarenhet inom verkstadsmekanisk industri, träindustri, sömnad, montering,förpackning eller liknande
* Erfarenhet av Kriminalvårdens arbetsdrift
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
Arbetstid: Dagtid. Måndag - fredag, möjlighet till flex
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet. Vänligen se till så att ditt CV innehåller all viktig information då det ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C315710".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225)
200 22 MALMÖ
För detta jobb krävs körkort.
Kriminalvården, Tygelsjö
Rekryteringsspecialist
Sofie von Homeyer 0764-954672
9846432