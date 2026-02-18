Marknadschef till Smedbo i Helsingborg
Chefsjobb / Helsingborg
2026-02-18
Är du en Marknadschef med estetiskt öga och erfarenhet av konsumentprodukter? Vill du jobba hos ett välskött, marknadsledande företag i badrumsbranschen? Då kan detta vara jobbet för dig!
Om Smedbo
Smedbo är ett anrikt svenskt bolag som är marknadsledande på badrumstillbehör och dekorativa beslag. Ambitionen är att inspirera och sätta guldkant på livet i badrummet genom elegant och funktionell skandinavisk design. Bolaget har idag egen organisation i de nordiska länderna, USA, Storbritannien, de tysktalande länderna och Holland. Huvudkontoret ligger i Helsingborg.
Din roll hos oss
Som marknadschef ansvarar du för att säkerställa en stark och konsekvent varumärkesstrategi som stärker företagets position på marknaden och främjar försäljningstillväxt.
Det är en bred roll med ansvar för både marknad och kundservice där du kommer att arbeta med både strategiska och operativa uppgifter och i din roll kommer du att ha ett nära samarbete med både försäljning och produktutveckling. Du arbetar med att utveckla marknadsplanen och förser säljorganisationen med material inför kampanjer och skyltning i butiker och på mässor samt ansvarar för prissättning av nya artiklar.
Du har direkt personalansvar för sex personer som arbetar med bland annat förpackningskonstruktion, broschyrer och annat tryckt marknadsmaterial samt kundtjänst.
Ansvarsområden:
Varumärkesstrategi
Marknadsplanering
Produktlanseringar, Kampanjer
Annons- och butiksmaterial som kataloger, skyltar och displayer
Förpackningsdesign
Grafisk profil
Planering och deltagande på mässor
Information och kommunikation
Uppföljning försäljning och prissättning av sortiment
Budget och kostnadsuppföljning
Personalansvar för sex personer
Tjänsten är placerad i Helsingborg, ingår i ledningsgruppen och rapporterar till VD.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har en högskoleexamen inom marknadsföring eller kommunikation och flera års erfarenhet av liknande arbete inom marknadsföring. Du har haft ledarroller med personalansvar och vi ser gärna att din erfarenhet kommer från ett mindre eller mellanstort bolag med en mix av strategiskt och operativt arbete, helst från en liknande bransch. Du har känsla för färg, form och design och vana av att arbeta med estetiska produkter och konsumentförpackningar.
Som person är du trygg och kommunikativ och kan konsten att driva en tydlig marknadsföringsstrategi i ett bolag med stark säljkultur. Samtidigt är du en utpräglad lagspelare som ser det som din främsta uppgift att stötta säljorganisationen i deras arbete. Din samarbetsförmåga är god och du trivs med att arbeta i en koordinerande roll. Du är analytisk, ansvarstagande och resultatdriven och dina språkkunskaper i svenska och engelska är mycket goda i såväl tal som skrift.
Vad kan vi erbjuda dig?
Som Marknadschef på Smedbo blir du en del av ett framgångsrikt företag med verksamhet i flera länder i Europa och USA. Du kommer att jobba nära den operativa verksamheten med god möjlighet att bidra till bolagets fortsatta framgångar. Vi hoppas att du vill vara med på vår fortsatta tillväxtresa!
Låter detta intressant?
I denna rekrytering samarbetar Smedbo med Jefferson Wells. Har du frågor är du välkommen att kontakta Magnus Hallberg, rekryteringskonsult på Magnus.Hallberg@jeffersonwells.se
