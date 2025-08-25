Marknadschef till MarketHype
Om rollen
Vi söker en marknadschef som vill vara med och driva vår utveckling och utlandsexpansion! I denna centrala roll kommer du att ansvara för att bygga upp och vidareutveckla vår marknadsföring, med särskilt fokus på digitala kanaler. MarketHype är en plattform som hjälper företag inom event- och upplevelsebranschen att marknadsföra sina evenemang och bygga kundrelationer.
I rollen leder du ett team med två marknadsförare och arbetar nära försäljnings- och utvecklingsavdelningen för att säkerställa att våra kampanjer är effektiva och vårt innehåll optimerat.
Du kommer till en positiv och snabbväxande arbetsplats med en varm och omtänksam kultur. Kontoret är placerat i fina lokaler i centrala Göteborg och du rapporterar till VD.
Exempel på arbetsuppgifter:
Vidareutveckla den övergripande strategin och marknadsplanen.
Arbeta både strategiskt och taktiskt med marknadsföringen.
Identifiera och optimera marknadsföring för målgrupper.
Driva och utveckla leadsgenerering i digitala kanaler.
Hantera verktyg som Meta Ads, Google Ads och Google Analytics.
Använda och utveckla CRM-flöden för nykundsbearbetning och lojalitet.
Följa upp och utvärdera marknadsinsatser.
Personalansvar för en digital specialist samt en marknadsgeneralist.
Budgetansvar.
Ingå i ledningsgruppen.
Om dig
För att bli framgångsrik i rollen tror vi att du är självgående, lyhörd och handlingskraftig. I rollen är det du som initierar, förklarar och driver vad som behöver åstadkommas inom marknadsföring. Självklart har du passion för digital marknadsföring och dess utveckling. Du har dessutom en analytisk förmåga för datadrivna beslut.
Vi ser gärna att du har/är:
Några års erfarenhet av en liknande roll.
Erfarenhet av tillväxtresa, gärna utlandsexpansion.
Operativ erfarenhet som digital specialist eller liknande.
Erfarenhet som teamlead, projektledare eller liknande.
Erfarenhet av budgetansvar.
Erfarenhet av att sätta marknadsstrategi.
Väl bevandrad i digitala omnilandskapet.
Relevant eftergymnasial utbildning.
Det är meriterande om du har erfarenhet från SAAS-bolag och Scale-up samt har arbetat inom upplevelseindustrin.
Om Markethype
MarketHype är ett ungt och snabbväxande bolag som ritar om kartan för hur sportklubbar, teatrar, festivaler och arenor jobbar med publikutveckling och digital kommunikation. Vi ger evenemangsarrangörer verktygen de behöver för att utveckla och underhålla en engagerad publik.
Med lång erfarenhet av branschen och djupt tekniskt kunnande brinner vi för att ta fram verktyg som är en fröjd att jobba i. En av de vanligaste reaktionerna vi får när vi träffar nya kunder är hur snygga, användarvänliga och enkla våra verktyg upplevs - vilket vi är både glada och stolta över.
Hos oss blir du en del av ett snabbrörligt team som jobbar tätt tillsammans med fokus på att bygga galaxens bästa publikutvecklingsplattform.
Låter det intressant?
I den här rekryteringen samarbetar vi med KIMM / Wise Professionals. Vi ser fram emot din ansökan med CV och personligt brev på kimm.se. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail pga GDPR. Processen innehåller arbetspsykologiska tester.
Skicka in din ansökan så snart som möjligt. Vi gör löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.
Har du frågor om tjänsten vänligen kontakta ansvarig rekryteringskonsult Maggie Klingenstierna på maggie.klingenstierna@kimm.se
.
