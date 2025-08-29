Marknadschef till Habo Gruppen
Adding People AB / Chefsjobb / Jönköping Visa alla chefsjobb i Jönköping
2025-08-29
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adding People AB i Jönköping
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
Därför är du viktig
Är du en marknadschef som vill vara nära verksamheten och samtidigt själv driva på det dagliga marknadsarbetet? Då kan detta vara rollen för dig. Vi söker en vikarierande marknadschef som förenar ett tydligt varumärkesperspektiv med ett starkt operativt fokus. Hos oss på Habo Gruppen får du ansvar för att utveckla marknadsföringen och stärka våra välkända varumärken i ett anrikt och lönsamt bolag.
Det här är Habo Gruppen
Habo Gruppen AB startade sin verksamhet 1921 och är idag marknadsledande i Norden inom beslag och inredningsdetaljer. Vi omsätter cirka 600 MSEK och har ett 100-tal anställda, varav en tredjedel arbetar på huvudkontoret.
Bolaget är väl representerat i de nordiska länderna genom våra egna dotterbolag. Under varumärket Habo utvecklar, marknadsför och säljer vi beslag och inredningsprodukter för den nordiska marknaden. Sortimentet består av mer än 5000 artiklar, som säljs främst via bygg- och järnvaruhandeln, samt inredningsbutiker.
Habo Gruppen AB ägs av börsnoterade Volati, med en omsättning på 7,8 Mdkr och cirka 1700 anställda. Volati är indelat i två affärsområden och där Habo Gruppen AB ingår i affärsområde Salix Group, med en omsättning på 3,4 Mdkr. Ytterligare information finns på www.habo.com.
Vår kultur
Vi vill vara en kraft som är med och utvecklar branschen i riktning mot en mer hållbar värld. Vi har hög motivation och drivs av att göra avtryck på marknaden och i världen. Vi är också folkliga, ärliga och enkla i vårt sätt att kommunicera med varandra och våra kunder. Vi är övertygade om att höga krav och förväntningar går att kombinera med omtanke gentemot varandra, rätten att göra misstag och ständigt utvecklas.
Fokus i din roll
Som marknadschef ansvarar du för att stärka Habo Gruppens marknadsledande position i Norden för varumärkena HABO och Muurikka. Du attraherar rätt målgrupper, bidrar till tillväxt och driver vår digitala utveckling ur både B2B- och B2C-perspektiv.
Du ingår i ledningsgruppen, rapporterar till CPO (koncernövergripande ansvarig för produkt och marknadskommunikation) och har personalansvar för fem medarbetare.
Dina ansvarsområden:
Leda och utveckla marknadsföringen med fokus på genomförande av marknadsplan 2026.
Skapa effektiva verktyg och säljstöd för våra dotterbolag.
Driva projekt och lanseringsplaner från idé till genomförande.
Samarbeta nära med webbyråer, interna produktchefer, sälj och CPO.
Hålla dig uppdaterad kring trender, nyheter och sociala kanaler.
Coacha och utveckla ditt team.
Ansvara för marknadsbudgeten.
Om vi får önska
Vi tror att du har flera års erfarenhet av att utveckla varumärken, gärna inom B2C. Du är en skicklig projektledare med grafiskt intresse och känsla för produktutveckling och koncept - och vet hur man driver framgångsrika lanseringar.
Vi ser gärna att du har:
Relevant utbildning inom marknadsföring eller liknande.
Erfarenhet från retail/handel, försäljning via fysiska butiker
Mycket god kommunikativ förmåga, både på svenska och engelska.
Hög IT-mognad och erfarenhet av affärssystem, CMS/PIM-system och Officepaketet.
Tidigare ledarerfarenhet och ett coachande arbetssätt.
Är det rätt plats för dig?
Du är affärsdriven, strukturerad och van att omsätta helhetsperspektiv till konkreta planer. Du får energi av att vara operativ, att tänka nytt - och att se resultat. Vi söker dig som är en kommunikativ ledare och lagspelare. Hos oss får du en nyckelroll i ett bolag med starka varumärken och stor utvecklingspotential.
Vill du vara med och driva Habo Gruppens varumärken framåt? Varmt välkommen med din ansökan!
Bra att veta
Visstidsanställning, heltid, vikariat på cirka 13 månader med start januari 2026.
Placering i Jönköping. Vi värdesätter samarbete på plats, men distansarbete är möjligt någon dag i veckan.
Du rapporterar till CPO i Jönköping.
Visa ditt intresse snarast - urval och intervjuer sker löpande, sista ansökningsdag är dock 21 september.
Frågor besvaras av Ida Jergell, 0737-068080 eller ida@addpeople.nu
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adding People AB
(org.nr 559161-8714)
554 75 JÖNKÖPING Arbetsplats
Addpeople Jobbnummer
9483654