Marknadsassistent på deltid till Malmö
2025-10-21
Har du någon form av tidigare erfarenhet inom marknadsföring och har ett stort intresse för teknik? Då kan denna tjänst vara någonting för dig! Välkommen med din ansökan, vi arbetar med löpande urval.
OM TJÄNSTEN
I den här rollen kommer du arbeta med att ge support till marknadsteamet som arbetar med digital kundupplevelse. Vi tror att den här positionen passar utmärkt för dig som vill fördjupa sina kunskaper inom kundupplevelse, dataanalys och teknik.
Du erbjuds
• En stimulerande arbetsmiljö där du får värdefull praktisk erfarenhet och möjlighet att utveckla dina färdigheter inom digital marknadsföring.
• Ett kontrakt på sex månader med mycket goda möjligheter till förlängning för rätt person då kunden ser på uppdraget långsiktigt.
• Som konsult på Academic Work erbjuds du en bra möjlighet att växa som professionell, utvidga ditt nätverk och etablera värdefulla kontakter för framtiden.
Dina arbetsuppgifter
• Bygga och levera digitala automatiserade marknads kampanjer enligt specifikation.
• Säkerställa kvalitet och testa nya digital system och plattformar.
• Analysera och uppdatera data.
• Koordinera information.
• Stödja dina kollegor med andra marknadsföringsrelaterade uppgifter.
VI SÖKER DIG SOM
• Studerar en utbildning inom digital marknadsföring med minst ett år kvar, eller har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%.
• Har någon form av tidigare erfarenhet av arbete inom marknadsföring.
• Har ett stort intresse för det tekniska och har lätt för att komma in i nya system.
• Kan kommunicera obehindrat på engelska.
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av att jobba i ett CMS eller digital experience platform. Kunskap kan erhållas genom utbildning, erfarenhet eller att vara självlärd.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper
• Målmedveten.
• Ordningsam.
• Ansvarstagande.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett Cv. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
För våra deltidstjänster behöver du som sökande en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%, detta kan till exempel vara studier eller en annan anställning. (t. ex. studier, annan anställning, eget företagande, föräldraledighet eller liknande).
INFORMATION OM FÖRETAGET
