Säfsen är en friluftsanläggning i södra Dalarna. Under vintern jobbar vi främst med skidåkning, både alpint och längd. Under sommaren jobbar vi med fiske, cykling och vandring. På Säfsen är det vi i personalen som gör skillnaden för våra gäster.
Vill du vara med och skapa upplevelser för våra gäster redan innan de kommer till Säfsen? Vi söker en marknadsassistent som vill arbeta med allt från tryckt material och webb till foto, film och sociala medier. Rollen är varierande och kreativ - här får du chansen att bidra till att utveckla vår kommunikation och stärka Säfsens varumärke.
Exempel på arbetsuppgifter
Produktion av tryckmaterial såsom skyltning, pistkartor, broschyrer, ankomstkuvert, affischer och stortavlor
Utskrift och framställning av större affischer och skyltar
Fotografering och skapande av content för webb och sociala medier
Skapa, skicka och analysera nyhetsbrev samt hantera Marketing Automation och annonsmallar
Vara behjälplig i produktionen av annonser för sociala medier
Redaktionellt ansvar för safsen.se inklusive copy, SEO och innehållsuppdateringar
Vi söker dig som har goda kunskaper i Adobe Creative Suite (främst Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, After Effects och InDesign).
Erfarenhet av WordPress
Vana av fotografering och filmning, samt efterbearbetning/redigering
Förmåga att arbeta självständigt och driva projekt från idé till leverans
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
B-körkort
Meriterande
Kunskap i Apsis eller liknande system för MA
Kunskaper i r360
Vana av arbete i Wordpress
SEO arbete i Word
Vem är du?
Vi söker en kreativ och noggrann person med känsla för detaljer och kommunikation. Du har ett intresse för outdoor-produkten och trivs i en säsongsbaserad verksamhet. Du brinner för försäljning, gästservice och att bidra till att skapa den bästa möjliga upplevelsen för våra gäster. Du är resultatorienterad, strukturerad och trivs med att arbeta i projektform.
Säfsens erbjudande
Vikariat på 75%, med start snarast t.o.m. augusti 2026
Varierande arbetstider
Personalrabatter i restaurang och shop
Säsongskort i vårt skidsystem
Möjlighet att låna skid-, snowboard- och längdutrustning
Personalaktiviteter och en arbetsmiljö fylld av naturupplevelser Så ansöker du
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Ansök senast 5/10 till christoffer.tilstam@safsen.se
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
E-post: christoffer.tilstam@safsen.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Säfsen Resort AB
(org.nr 556589-4648)
Säfsbyn (visa karta
)
770 10 FREDRIKSBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Marknads- och försäljningschef
Christoffer Tilstam christoffer.tilstam@safsen.se 070-4170672 Jobbnummer
9527316