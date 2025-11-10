Marknads- och kommunikationskoordinator (50%)
2025-11-10
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige
Vill du vara en nyckelspelare i att forma och etablera en lokal plattform som driver global tillväxt? Fokus ligger på att stärka etablerade små- och medelstora företag i Helsingborg.
Vi söker en marknads- och kommunikationskoordinator på 50 % med fokus på extern kommunikation, synlighet och spridning av våra insatser och resultat. Rollen omfattar rekrytering av företag till program och seminarier, mediakoordinering samt eventproduktion. Du ansvarar för att verksamhetens aktiviteter når rätt målgrupper, bygger regional och nationell synlighet, samt skapar case och berättelser som tydligt visar resultat och effekter.
I uppdraget ingår att planera och genomföra marknadsföringskampanjer, producera innehåll och events, skriva pressmeddelande, samt följa upp och analysera effekterna av kommunikationen. Rollen kräver förmåga att arbeta datadrivet med kanalmix, funnel och kampanj. Du skapar värde genom att kombinera kreativitet, struktur och analys för att maximera engagemang och deltagande i verksamhetens insatser.
Kvalifikationer
Erfarenhet av B2B marknadsföring i fysiska och digitala kanaler
Erfarenhet av att skapa marknadsföringstrategier och exekvera
Erfarenhet av Wordpress
Erfarenhet av att arbeta datadrivet (funnel till anmälan/deltagande)
Svenska i tal- och skrift
Meriterande
Erfarenhet av design och copywriting på svenska
Erfarenhet av PR- och press (mediakontakt, debattartiklar, pressmeddelande)
Erfarenhet av eventproduktion
Verktyg som vi använder
Teamtailor, GetAccept, Microsoft 365, Copilot, HubSpot
Rekryteringsprocessen
Ansökan -> Lämplighetstest -> Intervju -> Arbetsprov -> Gruppintervju och feedback -> Referenskoll
Notera att slutkandidaten kommer behöva skicka in utbildningsbevis och arbetsgivarintyg
Startdatum: 1 februari 2026
Om Tillväxt Helsingborg
Tillväxt Helsingborg är en ideell stiftelse som sedan 2014 arbetar för att minska segregation och utanförskap genom att stärka små och medelstora företag i Helsingborg med omnejd. Vi erbjuder tillväxtstöd och nätverk till företag med 5-50 anställda - ett segment som skapar majoriteten av nya jobb.
Vi är ett litet, engagerat team med högt tempo och stor passion för vårt uppdrag - att få fler i arbete och skapa bättre förutsättningar för företag att växa. Vår vardag är varierad, prestigelös och fylld av både strategiska möten och praktiska insatser. Vi sitter i kreativa lokaler på Mindpark i den gamla Tretornfabriken och arbetar med tillitsbaserade arbetstider. Så ansöker du
