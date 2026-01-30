Markförvaltare
2026-01-30
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en erfaren markförvaltare till en kommunal mark- och exploateringsenhet. Du blir ett förstärkande stöd i det löpande arbetet och bidrar med kompetens inom markförvaltning, avtal och förvaltning av byggnader och lokaler. Uppdraget är brett och innefattar både operativa insatser och rådgivning, där du samarbetar med flera olika funktioner i organisationen.
ArbetsuppgifterFörhandla och upprätta avtal kopplade till köp och försäljning av mark.
Ta fram och hantera markanvisningsavtal och arrendeavtal.
Förvalta byggnader och lokaler kopplade till verksamheten.
Bevaka och följa upp befintliga avtal samt säkerställa fullföljande.
Ge rådgivning inom mark- och exploateringsrelaterade frågor.
Driva och koordinera projekt inom enhetens ansvarsområde.
KravExamen som högskoleutbildad lantmätare, lantmäteriingenjör eller civilingenjör med relevant inriktning, alternativt annan utbildning som bedöms likvärdig.
Minst 5 års erfarenhet som markförvaltare eller motsvarande.
Gedigen erfarenhet av markförvaltning samt kunskap om relevanta lagar, exempelvis jordabalken, plan- och bygglagen, fastighetsbildningslagen, anläggningslagen och lagen om offentlig upphandling.
Gedigen erfarenhet av projektledning.
Flytande svenska i tal och skrift.
God organisationsförmåga och noggrannhet.
Strukturerat och lösningsorienterat arbetssätt.
God samarbetsförmåga och vana att arbeta med olika yrkesgrupper.
MeriterandeErfarenhet av förhandling och upprättande av avtal inom arrende och/eller köp och försäljning av mark.
Erfarenhet av förvaltning av byggnader och/eller lokaler.Så ansöker du
Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
Sista dag att ansöka är 2026-02-16
https://jobs.avaron.se
