Marketing Specialist
2026-03-23
På ABB hjälper vi industrier att bli mer resurseffektiva och renare - och varje person här bidrar till resultaten. Du kommer att få möjlighet att leda, få stöd att växa och kunna vara stolt över den påverkan vi skapar tillsammans. Gå med oss och hjälp till att driva det som driver världen.
Denna position rapporterar till: Marketing Manager.
Din roll och ditt ansvarsområde:
Vill du vara med och utveckla vår digitala marknadsföring och skapa kommunikation som gör verklig skillnad för våra kunder? Vi söker en Marketing Specialist som vill bidra till att stärka ABB:s varumärke, digitala närvaro och kommersiella resultat genom datadrivna, kreativa och professionella marknadsinsatser.
Du kommer bland annat att:
Planera, producera och optimera Marketing Automation-aktiviteter i Salesforce/Pardot, inklusive digitala kampanjer, nyhetsbrev, webbinarier och kundinbjudningar - med syfte att generera kvalitativa leads.
Koordinera och genomföra kampanjer i digitala kanaler, framför allt via Google Ads och Paid Social.
Arbeta med web management, både strategiskt och operativt - ansvara för SEO, analysera trafik samt löpande uppdatera innehåll på webb och intranät.
Projektleda utrullningen av ABB:s nya webbportal i Adobe, från planering till lansering.
Driva och genomföra event, mässor, produktlanseringar och kundaktiviteter.
Följa upp resultat genom definierade KPI:er, analysera insikter och rekommendera förbättringar för ökad effekt.
Hålla dig uppdaterad inom digital marknadsföring, utforska nya arbetssätt och implementera aktiviteter som skapar värde.
Samarbeta nära kommunikatörer, säljare, produktchefer, kunder och externa partners för att säkerställa hög kvalitet och enhetlig marknadsföring.Profil
Vi söker dig som brinner för digital marknadsföring, är analytisk, har ett skarpt öga för detaljer och känner dig trygg i att driva projekt från idé till leverans.
Vi tror att du har:
Minst 3 års erfarenhet av digital marknadsföring och projektledning.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska. Allt innehåll produceras på svenska, medan engelska används inom koncernen.
Gedigen erfarenhet av Marketing Automation, särskilt Pardot inom Salesforce-plattformen.
God vana vid analysverktyg, exempelvis Google Analytics och Power BI.
God kunskap i Adobe-verktyg, framför allt Photoshop och InDesign.
Det här erbjuder vi dig
Vi uppmuntrar dig till att ta initiativ, våga utmana idéer och driva ditt arbete framåt. Här växer du genom meningsfullt arbete och livslångt lärande, där vi stöttar dig längs vägen. Varje idé du delar och varje steg du tar bidrar till något större
Vi undanber oss vänligen direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare platsannonser.
Vi ser fram emot att läsa din ansökan i PDF-format. Vi arbetar med löpande urval vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Notera att anställningsprocessen på ABB Sverige inkluderar en referenskontroll, ett drogtest och vid vissa rekryteringar även en utökad bakgrundskontroll.
Rekryterande chef Emma Zeinetz, +46 73 844 10 90 , Fackliga representanter - Sveriges Ingenjörer: Senad Hujic+46 730 88 30 06; Unionen: Mikael Jungmalm +46 702 90 33 60, Ledarna: Lenny Larsson +46 706 32 85 47. Talent Partner, Sara Vestin, +46 464 46 88
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ABB AB
(org.nr 559193-0903)
Kopparbergsvägen 2 (visa karta
)
721 83 VÄSTERÅS
Västerås, Kopparbergsvägen 2 Jobbnummer
9812986