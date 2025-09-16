Marketing & Communications Assistant - Göteborg
2025-09-16
Är du nyfiken, kreativ och redo att kickstarta din karriär inom marknadsföring och kommunikation? Vi söker nu en Marketing & Communications Assistant till ett uppdrag i Göteborg.
Rollen passar dig som nyligen avslutat dina studier eller har motsvarande erfarenhet och vill utvecklas i en dynamisk och stöttande miljö. Här får du möjlighet att bidra i spännande projekt med fokus på varumärkesaktivering och employer branding.Dina arbetsuppgifter
Som Marketing & Communications Assistant kommer du att:
Stötta vid utrullning av ny varumärkesidentitet i olika kanaler.
Skapa och redigera innehåll för intranät, sociala medier och presentationer med fokus på varumärke, employer branding och företagskultur.
Bidra med grundläggande grafisk design (Canva, Adobe eller liknande).
Samarbeta med designers och innehållsskapare för att säkerställa kvalitet och enhetlighet.
Delta i koordinering av branding- och employer branding-projekt samt sponsringsaktiviteter.
Ge administrativt stöd, inklusive planering och uppföljning av deadlines och leveranser.
Arbeta tvärfunktionellt för att implementera varumärkeselement.Kvalifikationer
Skall-krav:
Utbildning inom marknadsföring, kommunikation, PR eller motsvarande erfarenhet.
Mycket goda kunskaper i engelska, både skriftligt och muntligt.
Intresse för varumärke, employer branding och företagskultur.
Grundläggande kunskap i digitala verktyg och sociala medier.
God organisatorisk förmåga, noggrannhet och initiativförmåga.
Meriterande:
Erfarenhet av designverktyg såsom Canva eller Adobe.
Grundläggande kunskap i videoredigering eller presentationsverktyg.
Tidigare erfarenhet av liknande roll.Anställningsvillkor
Placeringsort: Göteborg
Arbetsmodell: På plats, 100 %
Uppdragsperiod: 2025-10-13 - 2026-04-17
Anställningsform: Detta är ett konsultuppdrag. Du blir anställd av oss och uthyrd till kund.
Det är viktigt att ditt CV tydligt visar hur du uppfyller skall-kraven. Vi arbetar med löpande urval och presentation av kandidater - vänta därför inte med att skicka in din ansökan.
Q har kollektivavtal och är medlem i branschorganisationen Almega, Tech Sverige samt i Svenskt Näringsliv. Företaget erbjuder interims- och rekryteringslösningar inom branscherna IT, teknik, administration, ekonomi, industri samt lager/logistik med personallösningar inom olika befattningsnivåer.
