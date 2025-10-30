Marketing Intern
Är du student och vill få praktisk erfarenhet inom marknadsföring och försäljning vid sidan av dina studier?
Vi på Perceptric AI växer snabbt och söker nu en engagerad och initiativrik Marketing Intern som vill vara med och driva vår marknadsföring och försäljning mot både företag (B2B) och konsumenter (B2C).Publiceringsdatum2025-10-30Om företaget
Perceptric AI är ett svenskt techbolag som utvecklar AI-drivna analysverktyg för att hjälpa företag fatta bättre, datadrivna beslut. Vi kombinerar teknik, innovation och affärsförståelse för att göra avancerad dataanalys tillgänglig för alla. Hos oss får du vara del av ett entreprenöriellt team där kreativitet och nytänkande står i centrum.
Om rollen
Som Marketing Intern kommer du att spela en viktig roll i att stärka Perceptric AIs varumärke och bidra till ökad försäljning. Du kommer att arbeta med både B2B och B2C-marknadsföring, där fokus ligger på att skapa tillväxt genom kreativa och datadrivna kampanjer.
Exempel på arbetsuppgifter:
Stödja planering och genomförande av digitala marknadsföringskampanjer.
Arbeta med lead generation och kundanskaffning inom både B2B och B2C.
Skapa och optimera innehåll för sociala medier, nyhetsbrev och annonser.
Bidra till att utveckla sälj- och marknadsstrategier i samarbete med ledningen.
Analysera resultat från kampanjer och identifiera förbättringsmöjligheter.
Delta i kundkommunikation och bidra till att bygga långsiktiga relationer.
Vem är du? - Vi tror att du:
Studerar marknadsföring, ekonomi, kommunikation eller liknande område.
Har ett intresse för försäljning och marknadsstrategier, särskilt inom B2B och B2C.
Är kommunikativ, initiativrik och gillar att ta ansvar.
Har en kreativ sida och förstår hur man skapar engagerande innehåll.
Är nyfiken på AI, finans, teknik och innovation.
Talar och skriver flytande svenska och engelska.
Vad vi erbjuder:
En unik möjlighet att få praktisk erfarenhet i ett snabbväxande AI-företag.
Möjlighet att arbeta brett inom både marknadsföring och försäljning.
En flexibel och familjär startupmiljö där du får stort eget ansvar.
Hybrid arbetsplats med möjlighet till distansarbete.
Du kan kombinera praktiken med dina studier.
Låter detta som något för dig?
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till perceptricai@gmail.com
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-14
E-post: perceptricai@gmail.com Arbetsgivare Perceptric Al AB
(org.nr 559504-8900) Jobbnummer
9582498