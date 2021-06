Markarbetare till Skanska - Adecco Sweden AB - Anläggningsarbetarjobb i Luleå

Adecco Sweden AB / Anläggningsarbetarjobb / Luleå2021-07-01Skanskas verksamhet Väg och Anläggning driver olika mark-, energi-, och anläggningsprojekt åt näringsliv, stat och kommun. Skanska behöver förstärka sin organisation med ett antal säsongsanställda markarbetare!2021-07-01Som markarbetare är du en viktig medarbetare i arbetet att skapa framgångsrika projekt och nöjda kunder. Arbetsuppgifterna är mycket varierande beroende på projektets karaktär men kan bland annat bestå av:Gatu- och vägbyggnadRörläggning (El, tele, VA)Finplanering, plattläggning och grönytorSchakt- och fyllningsarbetenGrundläggningsarbetenTjänsten som markarbetare är ett konsultuppdrag som säsongsanställd via Adecco, med start augusti till och med oktober.Om digVi söker dig som har arbetserfarenhet från liknande tjänster, eller just har gått ut skolan och ser detta som en karriärmöjlighet in i Bygg och Anläggningsbranschen. Vi ser gärna att du har en avslutad gymnasieutbildning med inriktning mot bygg och anläggning. Det är önskvärt att du har kunskap inom ritningsläsning samt erfarenhet av att använda plan/lutningslaser, men det är inget krav!Som person är du en lagspelare som är noggrann och mån att hålla en hög kvalitet i ditt arbete. Du är nyfiken och ambitiös samt gillar att vara utomhus. Vi sätter säkerhet och god arbetsmiljö i fokus och värderar ordning och reda på arbetsplatsen högt - där är du en viktig person.Mångfald är viktigt så därför söker vi personer med olika bakgrund och erfarenheter som kompletterar Skanskas grupp på ett bra sätt.Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.Om SkanskaSkanska skapar hållbara lösningar inom bygg- och anläggning, infrastruktur, bostäder och kommersiella lokaler. Just nu driver de tusentals projekt i Norden, Centraleuropa, UK och USA. Deras medarbetare bidrar till framgången och att Skanska idag är ett av världens största byggföretag. De är fler än 38 000 kunniga och passionerade medarbetare globalt, varav 9 000 finns i Sverige. Med utgångspunkt i Skanskas starka värderingar utvecklar de medarbetarna och verksamheten. Välkommen att bygga ett bättre och grönare samhälle tillsammans!KontaktuppgifterHar du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommenatt kontakta ansvarig rekryterare:HansOlov Gustavsson via Adecco, 070-277 66 75Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se Välkommen med din ansökan!SökordMarkarbetare, Skanska, Luleå, AdeccoVaraktighet, arbetstidHeltid VisstidFast lönSista dag att ansöka är 2021-07-31Adecco Sweden AB5840009