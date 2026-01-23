Markarbetare till Luleå

2026-01-23


ExpanderaMera söker flera självgående markarbetare till Luleå.

Vi söker dig som har jobbat minst 5 år som markarbetare och känner dig bekväm med att jobba självständigt. Du kan läsa ritningar och besitter en stor kunskap om allt som rör markarbetet.

Skicka in din ansökan redan idag!

Följande info ska finnas i din ansökan:

• Namn och kontaktuppgifter

• Din erfarenhet inom yrket. (Skriv på vilka företag du har arbetat, när och hur länge, samt ange referenser.)

• Har du några certifikat/yrkesbevis skicka dem gärna med.

• Vilka språk du kan kommunicera fritt.

P. S. Du kan även mejla din ansökan till: jobb@expanderamera.se

Vid frågor kontakta oss på 08-530 343 78

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30
E-post: jobb@expanderamera.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "http://www.expanderamera.se".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Expanderamera Byggbemanning och Rekrytering AB (org.nr 556547-9630), http://expanderamera.se
972 31  LULEÅ

Arbetsplats
ExpanderaMera

Jobbnummer
9702741

