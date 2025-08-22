Markarbetare till Boden
2025-08-22
Vi söker en noggrann och erfaren markarbetare till vårt team. Du kommer att arbeta med olika typer av mark- och anläggningsprojekt, där användning av laser är en stor del av arbetet.
Dina arbetsuppgifter:
• Utföra markplanering, schaktning och fyllning enligt ritning
• Använda och underhålla nivålaser för höjd- och lutningsmätning
• Samarbeta med arbetsledare och kollegor för att säkerställa hög kvalitet i arbetet
Vi tror att du som söker har:
• Erfarenhet av mark- och anläggningsarbeten
• Goda kunskaper i användning av laser
• Förmåga att läsa och förstå ritningar
• Noggrann, ansvarstagande och med god samarbetsförmåga
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
Detta är ett heltidsjobb.
Bolt.Works Sverige AB
Operations Manager
Maja Lund maja.lund@bolt.works
