Markarbetare till Boden

Bolt.Works Sverige AB / Anläggningsarbetarjobb / Boden
2025-08-22


Vi söker en noggrann och erfaren markarbetare till vårt team. Du kommer att arbeta med olika typer av mark- och anläggningsprojekt, där användning av laser är en stor del av arbetet.

Dina arbetsuppgifter:
• Utföra markplanering, schaktning och fyllning enligt ritning
• Använda och underhålla nivålaser för höjd- och lutningsmätning
• Samarbeta med arbetsledare och kollegor för att säkerställa hög kvalitet i arbetet

Vi tror att du som söker har:
• Erfarenhet av mark- och anläggningsarbeten
• Goda kunskaper i användning av laser
• Förmåga att läsa och förstå ritningar
• Noggrann, ansvarstagande och med god samarbetsförmåga
• Körkort B (meriterande: BE eller C)

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Bolt.Works Sverige AB (org.nr 559509-2122), http://boltworks.se

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Operations Manager
Maja Lund
maja.lund@bolt.works
0766645666

Jobbnummer
9471619

