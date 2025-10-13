Markarbetare

Nordisk Byggentreprenad & Bygglogistik AB / Anläggningsarbetarjobb / Västerås
2025-10-13


Publiceringsdatum
2025-10-13

Dina arbetsuppgifter
Som anläggningsarbetare hos oss arbetar du i befintlig miljö, arbetsuppgifter som bland annat ingår i tjänsten:
Plattläggning/stensättning
Byte av rännstensbrunnar
Kantsten
Schaktarbete/finplanering
Ta ut höjder med laser/läsa och förstår ritningar/skisser
Justering inför asfalt
Montering och snickeriarbete förekommer

Kvalifikationer
Du har en avslutad gymnasieutbildning inom bygg/anläggning eller annan relevant utbildning/arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du har B-körkort för manuellt växlad bil.
Du har minst två års arbetslivserfarenhet från yrket med arbetsuppgifter likvärdiga de som ingår i tjänsten. Att arbeta med laser, ta ut höjder och läsa ritningar/instruktioner kommer naturligt för dig.
För tjänsten krävs goda kunskaper i svenska eller engelska.
Du har förmåga att använda digital arbetsutrustning så som mobiltelefon/surfplatta.
Du klarar av att arbeta både självständigt som i grupp och har inga problem med att arbeta i varierade arbetslag.
Det är viktigt att du har god samarbetsförmåga, är driven och kan ta egna initiativ. Du ser vad som behöver göras, tar tag i de arbetsuppgifter som sak utföras och tar ansvar för det utförda arbetet.
Du rapporterar till arbetsledare och förväntas kunna kommunicera planering, hinder, behov mm.
Du följer instruktioner och riktlinjer.
Jobbtyp: Heltid
Arbetsort: Västerås

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-12
E-post: info@nbbab.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Nordisk Byggentreprenad & Bygglogistik AB (org.nr 559213-0768)
Hallsta Gårdsgata 28 (visa karta)
721 38  VÄSTERÅS

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9554825

