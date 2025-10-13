Markarbetare
Nordisk Byggentreprenad & Bygglogistik AB / Anläggningsarbetarjobb / Västerås
2025-10-13
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
Publiceringsdatum2025-10-13Dina arbetsuppgifter
Som anläggningsarbetare hos oss arbetar du i befintlig miljö, arbetsuppgifter som bland annat ingår i tjänsten:
Plattläggning/stensättning
Byte av rännstensbrunnar
Kantsten
Schaktarbete/finplanering
Ta ut höjder med laser/läsa och förstår ritningar/skisser
Justering inför asfalt
Montering och snickeriarbete förekommerKvalifikationer
Du har en avslutad gymnasieutbildning inom bygg/anläggning eller annan relevant utbildning/arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du har B-körkort för manuellt växlad bil.
Du har minst två års arbetslivserfarenhet från yrket med arbetsuppgifter likvärdiga de som ingår i tjänsten. Att arbeta med laser, ta ut höjder och läsa ritningar/instruktioner kommer naturligt för dig.
För tjänsten krävs goda kunskaper i svenska eller engelska.
Du har förmåga att använda digital arbetsutrustning så som mobiltelefon/surfplatta.
Du klarar av att arbeta både självständigt som i grupp och har inga problem med att arbeta i varierade arbetslag.
Det är viktigt att du har god samarbetsförmåga, är driven och kan ta egna initiativ. Du ser vad som behöver göras, tar tag i de arbetsuppgifter som sak utföras och tar ansvar för det utförda arbetet.
Du rapporterar till arbetsledare och förväntas kunna kommunicera planering, hinder, behov mm.
Du följer instruktioner och riktlinjer.
Jobbtyp: Heltid
Arbetsort: Västerås Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-12
E-post: info@nbbab.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordisk Byggentreprenad & Bygglogistik AB
(org.nr 559213-0768)
Hallsta Gårdsgata 28 (visa karta
)
721 38 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9554825