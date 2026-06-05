Markanläggningsarbetare sökes
Orca Entreprenad AB / Anläggningsarbetarjobb / Botkyrka Visa alla anläggningsarbetarjobb i Botkyrka
2026-06-05
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Med anledning av pågående och kommande projekt söker vi nu en markanläggningsarbetare.
Du ska ha minst 5 års yrkeserfarenhet. Vid sidan av ordinarie arbetsuppgifter som markanläggningsarbetare ska du vara arbetsledare och fungera som stöd, handledare, mentor för de nyrekryterade. Du ska även kunna finplanering.
Utöver ovan nämnda krav lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet där hög grad av social kompentens är ett måste p.g.a. arbetsuppgifternas karaktär. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05
E-post: info@orca.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Orca Entreprenad AB
(org.nr 556626-8537)
Finkmossvägen 122 (visa karta
)
147 34 TUMBA Arbetsplats
Bovallen Jobbnummer
9949523