Markanläggningsarbetare sökes

Orca Entreprenad AB / Anläggningsarbetarjobb / Botkyrka
2026-06-05


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Med anledning av pågående och kommande projekt söker vi nu en markanläggningsarbetare.
Du ska ha minst 5 års yrkeserfarenhet. Vid sidan av ordinarie arbetsuppgifter som markanläggningsarbetare ska du vara arbetsledare och fungera som stöd, handledare, mentor för de nyrekryterade. Du ska även kunna finplanering.
Utöver ovan nämnda krav lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet där hög grad av social kompentens är ett måste p.g.a. arbetsuppgifternas karaktär.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05
E-post: info@orca.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Orca Entreprenad AB (org.nr 556626-8537)
Finkmossvägen 122 (visa karta)
147 34  TUMBA

Arbetsplats
Bovallen

Jobbnummer
9949523

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