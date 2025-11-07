Marin mekaniker
Rodins Marin AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Uddevalla Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Uddevalla
2025-11-07
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rodins Marin AB i Uddevalla
Mekaniker / Verkstadspersonal sökes!
Rodins Marin Uddevalla
Rodins Marin är en av Sveriges största återförsäljare av båtar & motorer, vattenskotrar samt trailer & tillbehör.
Vi servar och reparerar båtar & motorer samt har även vinterförvaring av båtar och jobbar med följande fabrikat på motorer: Yamaha, Mercury, Mercruiser.
Rodins Marin saluför nya båtar från välkända varumärken.
Ditt jobb kommer att vara omväxlande, då det kommer att omfatta både montering av nya båtar, motorer och tillbehör men även service och reparationer.
Vi erbjuder fortlöpande vidareutbildningar, främst via våra leverantörer för att du skall kunna utvecklas inom våra arbetsområden.Publiceringsdatum2025-11-07Kvalifikationer
Du skall ha jobbat med felsökning, reparation & service av motorer tidigare - Krav!
Ha kunskap i el & elektronik.
Vara van att hantera datorer och teknisk utrustning.
B-körkort är ett krav.
Du skall kunna behärska svenska språket obehindrat i tal och skrift.
Goda kunskaper i det engelska språket.
Känns det som att du är rätt person för jobbet, tveka inte att höra av dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07
Telefon och mejl.
E-post: davidr@rodinsmarin.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rodins Marin AB
(org.nr 556183-1651)
Ulvegropsvägen 1 (visa karta
)
451 75 UDDEVALLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9593349