Mariehällsskolan söker en utvecklingslärare/IKT-pedagog

Stockholms kommun / Grundskolelärarjobb / Stockholm2021-04-08Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Mariehällsskolan söker en utvecklingslärare/IKT-pedagog med uppdrag att utveckla undervisningen med hjälp av IKTMariehällsskolanMariehällsskolan öppnades 2014 i det nybyggda området Annedal i Bromma.Skolan har idag ca. 600 elever i åk F-6. På Mariehällsskolan arbetar personal som är mycket engagerade och drivna med ett genuint fokus på elevernas lärande.Elevernas kunskapsutveckling står i centrum hos oss och du behöver därför både vara lyhörd och flexibel. Vi brinner för skolutveckling och söker dig som vill vara delaktig i att tillsammans med kollegorna utveckla vår fina skola. Vi erbjuder en arbetsplats med erfarna och positiva kollegor, en nästintill nybyggd skola med ljusa lokaler, där eleverna har möjlighet att lära med egna digitala enheter (1:1). Det utvecklingsarbete vi bedrivit på skolan de senaste åren har haft fokus på digitalisering. Vi behöver nu befästa det vi lärt, säkerställa likvärdigheten, stärka metoder för ledarskapet i klassrummet samt blicka framåt. Mariehällsskolan ingår i Stockholms stads satsning på utveckling av undervisning: BLIVA.Vi söker dig som vet alla elever kan lära och som är nyfiken och uthållig i att utveckla metoder att tillsammans med kollegorna nå alla elever.ArbetsbeskrivningI uppdraget som IKT-pedagog ingår undervisning och skolutveckling med fokus på IKT. För oss tar skolutveckling sin utgång i undervisning och det nära arbetet med eleverna. Du kommer därför att undervisa till en del och inspirera, handleda och utveckla användningen av digitala möjligheter i undervisningen till en del. Det gör att du i praktiken kan finna metoder och arbetssätt där digitalisering stärker ledarskapet och blir en hävstång för lärandet i klassrummet.Du kommer undervisa på lågstadiet, men inte ha ett mentorsuppdrag. Din undervisning kommer att ha fokus på läs- och skrivutveckling och därmed möjliggöra för tvålärarlektioner.I ditt utvecklingsuppdrag bidrar du i hela skolan för att ge alla eleverna adekvat digital kompetens och därmed stärka likvärdighet. Dina metoder har sin grund i beprövad erfarenhet och forskning. Du kommer att stötta dina kollegor praktiskt genom att parundervisa för att sedan kunna backa ut ur klassrummet då den digitala lärmiljön lever vidare. Du kommer att arbeta nära skolledning och skolans förstelärare. Som utvecklingslärare ingår du i skolans utvecklingsgrupp. Ditt ansvar blir att utveckla undervisning och digitalisering utifrån evidensbaserad forskning, bevaka skolans digitaliseringsplan samt samarbeta med andra skolor inom BLIVA.KvalifikationerVi söker dig som är utbildad grundskollärare med erfarenhet och kompetens inom IKT. Du behöver ha en tydlig bild och kunskap om när och hur digitalisering stöder undervisning och lärande, när det inte gör det och intresse för att förankra vårt arbete i forskning och att skapa beprövad erfarenhet.Du har god didaktisk kunskap om läs- och skrivinlärningen, ett plus är ifall du har utbildning eller erfarenhet av undervisning i svenska som andraspråk. Du har erfarenhet av komplicerade inlärningssituationer och kan ge stöd och vägledning till skolans lärare och pedagoger. Ditt arbete kännetecknas av systematik genom att du arbetar strukturerat mot mål och resultat. Du ser möjligheter i hur digitala arbetssätt kan stödja uppföljning och bedömning.Du är driven och självgående, ser elevers och kollegors potential och har förmåga att skapa goda relationer och kan kommunicera väl med elever, vårdnadshavare och kollegor. En fördel är ifall du har arbetat med Tillgänglig lärmiljö och modellen STL (Skriva sig till lärande). Du är väl förtrogen med skolans styrdokument. Likaså är du väl förtrogen med och har erfarenhet av digitaliseringsarbete.Vi erbjuderUtvecklingsorienterad arbetsplats där vi aktivt arbetar med förbättringar och kvalitetStor möjlighet att bidra till skolans utvecklingKollegialt lärande och samarbeteFriskvårdÄr du den vi söker? Då är du välkommen att snarast skicka in din ansökan. Vi läser ansökningar och börjar intervjua redan under ansökningstiden.Tjänsten tillsätts under förutsättningar att erforderliga beslut fattas.2021-04-08Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder. Våra lokaler är tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: 11 augusti TillsvidareanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2021-04-22Stockholms kommun5679762