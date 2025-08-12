Manlig personlig assistent sökes!
Konsensus Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Ystad Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Ystad
2025-08-12
, Tomelilla
, Skurup
, Sjöbo
, Simrishamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Konsensus Personlig Assistans AB i Ystad
, Älmhult
, Halmstad
, Falkenberg
, Varberg
eller i hela Sverige
Vi söker nu dig, som vill arbeta som personlig assistent till en man i Ystad. Han lever med personlig assistans till följd av fysiska funktionshinder. Du som assistent arbetar där han befinner sig vilket kan vara både i hemmet och på resande fot. Föredrar du att jobba många timmar under en period och vara mer ledig under nästa? Då kan detta vara ett uppdrag för dig.
Vem är du?
Vi tror att du är en anpassningsbar person som trivs med nya utmaningar och kan känna en trygghet, trots att du inte vet vad du kommer göra just denna dag på ditt arbete. Du är bekväm med att befinna dig på olika platser och kan hitta lösningar i nya miljöer.
Vidare så tror vi att du:
Är en man mellan 25-50 år.
Har förmågan att hålla dig i bakgrunden när det behövs.
Kommunicerar flytande på svenska i tal och skrift.
Innehar körkort behörighet B.Publiceringsdatum2025-08-12Om tjänsten
1-2 tjänster, Vi söker dig som både har möjlighet att arbeta heltid och deltid. Vi har möjlighet att vara flexibla gentemot varandra när det kommer till schemaläggning och hur mycket du kan jobba.
Arbetet med intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om Konsensus Personlig Assistans
Konsensus Personlig Assistans är arbetsgivare och anordnare av assistansen. Vi är en assistansanordnare med stark värdegrund och stor kompetens i frågor som rör personlig assistans. Kunskap, Engagemang och Respekt är ledorden som genomsyrar hela verksamheten och allt vi gör. För oss är dessa ledord avgörande i strävan efter att uppnå kvalitet i varje uppdrag och i varje assistanssituation.
Våra assistenter är nyckeln till att den personliga assistansen ska hålla den höga kvalitet som vi eftersträvar. Som nyanställd hos oss på Konsensus Personlig Assistans kommer du att få introduktion så att du lär dig dina nya arbetsuppgifter, om uppdragsgivarens behov och önskemål i assistansen. Inom Konsensus Personlig Assistans ser vi arbetsmiljöarbete och våra anställdas möjlighet till kompetensutveckling som ett viktigt led i att säkerställa kvaliteten i den personliga assistansen. Som personlig assistent hos oss kommer du att erbjudas stöd och fortbildning i syfte att skapa trygghet för både dig i din yrkesroll och för vår uppdragsgivare.
Vi tillämpar individuell lönesättning och följer kollektivavtal mellan Fremia-Kommunal. Trivsel, samhörighet och utveckling är viktigt hos oss på Konsensus och vi vill erbjuda våra anställda ett kontinuerligt stöd och möjlighet till utbildning/fortbildning och friskvård.
Vill du veta mer om Konsensus Personlig Assistans är du välkommen att besök vår hemsida www.konsensus-assistans.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-11
E-post: rekrytering@konsensus-assistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Uppdrag Ystad". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Konsensus Personlig Assistans AB
(org.nr 556939-4652)
271 31 YSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Uppdragsansvarig
Olympia Thurfjell olympia@konsensus-assistans.se 070-421 04 19 Jobbnummer
9455371