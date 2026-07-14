Mångsidig lokalvårdare till StädRoyal Omgående start!
StädRoyal AB / Städarjobb / Strömstad Visa alla städarjobb i Strömstad
2026-07-14
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Vill du ha ett varierat jobb i sommar med chans till förlängning? Vi på StädRoyal söker nu vår nästa stjärna som vill rulla ut på vägarna och hålla rent hos våra kunder!
Omfattning: Heltid
Arbetstid: Dagtid, kl. 07:00 – 15:00
Anställningsform: Sommarjobb/Visstid med goda chanser till förlängning
Arbetsområde: Varierande kundbesök (restauranger, butiker, hemstäd och flyttstäd)
Tillträde: Omgående
Om oss på StädRoyal
StädRoyal är ett litet och familjärt städföretag där sammanhållningen är stor och vägarna till beslut är korta. Vi erbjuder högkvalitativa städtjänster till både företag och privatpersoner. Nu söker vi en engagerad kollega som vill bli en viktig del av vårt härliga team och leverera skinande resultat till våra kunder i sommar.
Vem är du?
Vi söker dig som är serviceinriktad, självgående och som gillar när ingen dag är den andra lik. För att trivas i rollen tror vi att du är:
Noggrann: Du är noggrann i ditt arbete och känner stolthet i att lämna ett hem eller en lokal i toppskick.
Effektiv & Flexibel: Du kan ställa om mellan olika typer av städuppdrag och trivs med ett rörligt arbete.
En teamplayer: Du samarbetar bra med kollegor men kan också arbeta självständigt ute hos kund.Publiceringsdatum2026-07-14Kvalifikationer
B-körkort är ett krav då du kör mellan olika uppdrag under arbetsdagen.
Ingen tidigare erfarenhet krävs – vi ger dig all utbildning och introduktion du behöver!
Du talar och förstår antingen svenska eller engelska.
Vad innebär jobbet?
I den här rollen får du ett väldigt varierat arbete. Du kommer att arbeta med allt från regelbunden städning i butiker och restauranger till noggrann hemstädning och mer djupgående flyttstädningar.
Arbetstiderna är fasta mellan kl. 07:00 och 15:00, förlagt till fem dagar i veckan (schemaläggning sker måndag till söndag).
Hur söker jag?
Är du redo att bli vår nästa stjärna i sommar? Eftersom vi behöver personal med omgående start hanterar vi ansökningar löpande.
Sök tjänsten genom att maila till: salg@stadroyal.com
Märk mailet med: "Lokalvårdare"
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: salg@stadroyal.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare StädRoyal AB
(org.nr 559467-4029)
Prästängsvägen 8 (visa karta
)
452 33 STRÖMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Driftchef
Jannica Rask salg@stadroyal.com 0700222483 Jobbnummer
10002916