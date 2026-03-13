Manager Electrical system
En Översikt av Din Dag
Bli en del av vårt dynamiska team som Chef för Elektriska System, där ditt ledarskap kommer att forma framtiden för vår nybildade avdelning med cirka 15 talangfulla medarbetare. Tänk dig att onboarda och coacha ett nytt team, driva innovation och främja en kultur av samarbete. Du kommer att fokusera på att implementera effektiva onboardingprocesser och stödja nyanställda så att de trivs i att leverera högkvalitativa systemlösningar. När du navigerar genom komplexiteten i våra projekt kommer din ambition och engagemang för verksamhetsutveckling att vara avgörande för att balansera kortsiktiga mål med långsiktig kapacitetsuppbyggnad.
Så Gör Du Skillnad
* Leda och ansvara för ett team av ingenjörer för att leverera högkvalitativa systemlösningar.
* Samarbeta med tvärfunktionella team för att säkerställa projektframgång.
* Driva kontinuerliga förbättringar och innovation inom ingenjörsavdelningen.
* Överse utvecklingen och implementeringen av ingenjörsprocesser och standarder.
* Bibehålla kunskap inom teamet, utmana och stötta individer i deras personliga utveckling.
Vad Du Bidrar Med
* Dokumenterad erfarenhet av systemengineering, teamledning eller verksamhetsutveckling.
* Stark problemlösningsförmåga och förmåga att tänka strategiskt.
* Utmärkta kommunikations- och interpersonella färdigheter.
* Du drivs av implementering av idéer, ingenjörsverktyg samt generella förändringar.
* Ett öppet sinne som ser möjligheter där andra ser problem.
Om Teamet
Vår avdelning består för närvarande av cirka 40 medarbetare, inklusive ingenjörer, specialister och tekniska områdesansvariga. Vi är ett framåtblickande företag som värdesätter kreativitet, samarbete och kvalitet. Genom att ansluta dig till oss kommer du att spela en betydande roll i våra projekt och hjälpa till att driva vår framgång framåt.
Inom divisionen Gas Services erbjuder vi energilösningar med noll eller låga utsläpp baserat på våra gasturbiner samlade under ett tak och tillsammans med ångturbiner samt generatorer. Genom service, modernisering och digitalisering av den levererade flottan skapar vi möjligheter för ett minskat klimatavtryck.
Vi kan erbjuda dig förmånliga anställningsförmåner såsom arbetstidsförkortning, förskottssemester, friskvårdsbidrag och ev. möjlighet till flexibel arbetsplats.
Vilka är Siemens Energy?
På Siemens Energy är vi mer än bara ett energiteknikföretag. Vi möter den ökade efterfrågan på energi i mer än 90 länder samtidigt som vi bidrar till att skydda vårt klimat. Med mer än 100,000 engagerade anställda genererar vi inte bara elektricitet till mer än 16% av världens befolkning, utan vi använder också vår teknologi för att skydda människor och miljön.
Vårt globala team är engagerar sig i att göra hållbar, pålitlig och ekonomiskt överkomlig energi till verklighet genom att tänja på gränserna för vad som är möjligt. Vi förvaltar ett 150-årigt arv av innovation som uppmuntrar oss att söka efter personer som stödjer vårt fokus på reducering av koldioxidutsläpp, nya teknologier och energiomvandling.
Hur kan du göra skillnad på Siemens Energy? Titta här: https://www.siemens-energy.com/employeevideo
Vårt engagemang för mångfald
Som tur är, så är vi alla olika. Genom mångfald genererar vi kraft. Vi drivs framåt av inkludering och vår gemensamma kreativa energi kommer från ca 130 olika nationaliteter. På Siemens Energy ser vi mångfald som något självklart - oavsett etnisk bakgrund, kön, ålder, religion, identitet eller funktionsvariation. Vi ger samhället energi, hela samhället, och vi diskriminerar inte utifrån våra olikheter.Publiceringsdatum2026-03-13Så ansöker du
Tveka inte - skicka in din ansökan via https://jobs.siemens-energy.com/en_US/jobs
id nr 292163 senast 2026-04-03
Löpande urval tillämpas, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
För frågor om tjänsten kan du kontakta rekryterande chef Samir Salihovic på samir.salihovic@siemens-energy.com
För frågor gällande rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare Mikael Nimvall på mikael.nimvall@siemens-energy.com
Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag, eller annonsförmedlare.
Placeringsort: Finspång
Fixed salary
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
Arbetsgivarens referens for detta jobb är "292163".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Siemens Energy AB
(org.nr 556606-6048)
Siemens Energy
9797882