Management Assistant på deltid till innovativa Navinci
2025-08-16
Drömmer du om att kliva rakt in i hjärtat av ett innovativt Biotech-bolag där banbrytande forskning sker varje dag? Hos Navinci får du chansen att arbeta tätt tillsammans med företagets ledning och vara den som skapar struktur, ordning och smidiga flöden. Här blir du en oumbärlig kugge i maskineriet som ger ledning och chefer rätt förutsättningar att driva verksamheten framåt, och därmed bana väg för tekniker som förändrar hur vi förstår och behandlar sjukdomar. Samtidigt får du ovärderlig arbetslivserfarenhet, massor av variation och en unik inblick i hur en framgångsrik Biotech-verksamhet drivs. Vi ser fram emot din ansökan!
OM TJÄNSTEN
Navinci är inte bara ett Biotech-företag, det är en plats där världsledande forskning möter nyfikenhet, innovation och en varm teamkänsla. Här arbetar forskare och ingenjörer sida vid sida med affärs- och stödfunktioner för att utveckla tekniker som bidrar till en djupare förståelse av sjukdomsbiologi och effekten av olika behandlingsmetoder. Med sin unika in situ-PLA-teknik gör Navinci det möjligt att studera proteiners närvaro, interaktioner och modifieringar direkt i vävnad och celler, med en precision som öppnar nya dörrar inom biomedicinsk grundforskning och läkemedelsutveckling.
Nu söker vi en person som vill ta plats i navet av verksamheten, bokstavligt talat, och vara den som får vardagen att flyta smidigt för både ledning och kollegor. I rollen som Management Assistant blir du spindeln i nätet som knyter ihop avtal, dokumentation, möten och praktiska detaljer. Ena dagen kanske du strukturerar upp avtalsdatabasen och ser till att alla vet när avtal löper ut, nästa dag städar du upp i SharePoint och gör det enkelt för hela organisationen att hitta rätt dokument på två klick. Du kan få uppdrag som att koordinera IT-ärenden, fixa hållbarhetsrapporter, köpa fika, fylla på pennburkar och se till att pensionerna är uppdaterade. Du kommer även boka möten och resor, samt agera support vid event. Du arbetar nära ekonomichefen, VD och flera av bolagets linjechefer och får därför en unik inblick i hur ett expansivt Biotech-bolag drivs. Det här är rollen för dig som älskar att skapa tydlighet och struktur, som drivs av att se konkreta resultat av ditt arbete och som på ett serviceinriktat sätt får saker att hända. Här får du både variation i vardagen och frihet att forma och utveckla arbetssätt över tid, samtidigt som du blir en nyckelperson som gör skillnad för teamet och verksamheten.
Det här är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer vara anställd av Academic Work och arbeta som konsult hos Navinci. Uppdraget är på deltid och för att vara aktuell för rollen ska du kunna arbeta 1-3 dagar i veckan. Arbetsmängden kan variera och planeringen av arbetsdagar görs gemensamt med ekonomichefen för att det ska passa båda parter.
Du erbjuds
• Möjligheten att arbeta nära ledning och chefer i ett växande Biotech-företag
• Flexibelt deltidsarbete med varierande uppgifter
• En arbetsplats med hög kompetensnivå och stort engagemang
• Erfarenhet som är värdefull både inom administration och biotech
Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat arbeta med att:
• Organisering och förbättring av bolagets dokumentstruktur i SharePoint, bl.a avtalsdatabasen
• Stötta med fakturahantering och enklare ekonomiadministration
• Hålla ordning på kontorsmaterial och fika
• Boka möten och resor, samt agera support vid event
• Hantera inkommande e-post till företagsinboxen
• Förbereda och skicka in blanketter till t.ex. Bolagsverket
• Uppdatera aktiebok och pensionsuppgifter
• Samordna IT-ärenden och beställningar med extern leverantör
• Stötta kring hållbarhetsrapportering
VI SÖKER DIG SOM
• Studerar på universitetsnivå med minst ett år kvar, gärna inom ekonomi eller juridik
• Har god datorvana och lätt för att sätta dig in i nya system
• Är mycket bekväm med svenska och engelska i både tal och skrift då det krävs för att kunna utföra arbetet
• Har intresse för Life Science-branschen och företagande
Det är meriterande om du även har:
• Tidigare erfarenhet av administrativt arbete
• Erfarenhet av att hantera avtal
• Erfarenhet av att arbeta i SharePoint
• Körkort och tillgång till bil
Vi söker dig som är ordningsam, strukturerad och ansvarstagande, och som har ett genuint servicefokus i allt du gör. Du trivs med att skapa ordning och tydlighet i processer och system, och ser till att saker inte bara blir gjorda, utan blir gjorda på bästa sätt. Du är nyfiken, vågar ställa frågor och tar gärna egna initiativ för att driva arbetet framåt. Med din lösningsorienterade inställning och prestigelösa attityd bidrar du till en smidig vardag för både linjechefer och kollegor.
Praktisk info
• Start: Omgående
• Omfattning: Deltid, 1-3 dagar/veckan (hel eller halvdagar)
• Placering: Uppsala Science Park (Dag Hammarskjölds väg 52)
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
Ersättning

Enligt avtal
