Månadsvärvare till Barncancerfonden!
Go!Sales. är en bra matchning för dig som vill arbeta med försäljning i en familjär och avslappnad miljö. Just nu växer vi och söker nya kollegor till vårt centrala kontor i Göteborg.
Vi arbetar i en innesäljmiljö med välkända varumärken som uppdragsgivare där vi är deras förlängda arm mot potentiellt nya kunder eller mot befintlig kundstock.
Just nu söker vi personer som till vårt uppdrag för Barncancerfonden. Tjänsten innebär att du kommer kontakta privatpersoner i Barncancerfondens namn för att samla in ekonomiska medel och stärka deras bas av månadsgivare. När du arbetar hos Go!Sales arbetar du med titeln "säljkonsult" då du genom oss säljer din kompetens till de kunder vi arbetar med. Du kommer arbeta i ett eller flera säljuppdrag utan obekväma timmar. Möjlighet till flexibilitet finns för dig som vill varva kontor med hemmakontor.
Vi erbjuder dig som Säljkonsult / Innesäljare hos oss:
Flexibel arbetstid - JA
Högre lön - JA
Möjlighet till vidareutbildning - JA
Meriterande är
• Tidigare erfarenhet av telefonbearbetning eller telefonförsäljning
• Brinner för affärer samt drivs av att hjälpa våra kunder!
VI GÖR SKILLNAD:
Ledord i vår verksamhet är Gemenskap, stolthet och vinnaranda. Vi vinner tillsammans, vi stöttar varandra i med- och motgång och arbetar aktivt för att hela tiden utvecklas.
Du kan se några av dina framtida kollegor nedan.
Rekryteringen görs för Go!Sales i samarbete med Sales Collecitve.
