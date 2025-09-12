Måltidspersonal med städuppdrag
2025-09-12
Stolthet, trivsel, lojalitet, bra chefer och kollegor och en känsla av att bidra till ett bättre samhälle. Så känner medarbetarna för Sölvesborgs kommun som arbetsgivare. Vi erbjuder våra medarbetare meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad för andra människor. Vill du bli en av oss?
Samhällsbyggnad Fritid och Kulturförvaltningen består av strategiska avdelningen, fastighetsavdelningen, bygglovsavdelningen, driftavdelning gata/park, måltidservice, städservice och fritid och kultur. Vi är cirka 170 medarbetare som förbereder och planerar så att kommunens vision kan förverkligas.
Vårt uppdrag är att planera, bygga, utveckla och förvalta ett hållbart och väl fungerande samhälle samt att skapa ett brett fritid- och kulturutbud för alla.
Placering: Du är anställd på måltidsservice med placering på Furubygg i Bromölla där Furulundsgymnasiets byggprogram finns.
Måltidsservice består av 19 köksenheter och cirka 60 medarbetare. Tillsammans tillagas och serveras cirka 2 500 portioner lunch per dag.
Vi söker nu en duktig och noggrann person som kan ta hand om serveringen samt sköta lokalvård!Publiceringsdatum2025-09-12Arbetsuppgifter
Furubygg är ett mottagningskök, så det är inte mycket matlagning men man gör sallad till den kalla buffen, man tar emot mattransport och sköter lunchserveringen samt hanterar disk. När serveringen är över så sköter du städning inom skolans lokaler, klassrum, omklädningsrum med mera.
Du beställer varor digitalt samt använder kostdatasystem.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildat måltidsbiträde, har gått restaurang och livsmedel eller har annan likvärdig utbildning. Vi ser gärna att du har städutbildning eller relevant erfarenhet.
Du har goda kunskaper i matlagning, livsmedelshygien, egenkontroll och specialkost.
Du har datorvana, beställningar görs via internet.
Som person är du är ansvarsfull, noggrann, serviceinriktad, flexibel och har god samarbetsförmåga.
Du gillar att arbeta med människor och bemöter gäster, personal och arbetskamrater på ett lyhört och smidigt sätt.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Provanställning kan komma att tillämpas ifall det föreligger ett prövobehov.
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval. Det innebär att du kan bli kallad till intervju innan ansökningstiden gått ut.
I Sölvesborgs kommun arbetar våra 1 500 medarbetare efter ledorden värme, närhet och engagemang. Vår värdegrund genomsyrar all verksamhet och vi arbetar tillsammans för att Sölvesborg ska vara en plats där det skapas möjligheter för den som bor, verkar eller vistas här.
Vi erbjuder dig en dynamisk och lyhörd arbetsplats där vi är positiva till nya idéer och god stämning och trivsel har hög prioritet. Som arbetsgivare värnar vi om alla våra medarbetare och erbjuder därför många förmåner. Läs mer på www.solvesborg.se/jobb
Sölvesborg ligger vid Blekinges kust med goda pendlingsmöjligheter från både Karlskrona och Malmö.
