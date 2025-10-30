Måltidsbiträde till Mölndals stad
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Stadsserviceförvaltningen har ett viktigt och spännande uppdrag i att leverera, samordna och utveckla servicen för invånare och förvaltningar i Mölndals stad. Förvaltningen har cirka 550 medarbetare och är organiserad i fyra verksamhetsområden; måltid och lokalvård, vatten och återvinning, stadsunderhåll samt stab och kund.Publiceringsdatum2025-10-30Arbetsuppgifter
Som måltidsbiträde spelar du en viktig roll i att skapa en trivsam måltidsupplevelse för våra elever. Du arbetar självständigt i köket med att förbereda, servera och lägga upp mat, samt se till att måltiderna håller hög kvalitet och serveras i rätt tid. I arbetet ingår även att diska, städa och hålla köks- och serveringsutrymmen rena och välorganiserade. Du ser till att hygien- och säkerhetsrutiner följs och bidrar till en god arbetsmiljö genom samarbete och engagemang. Som måltidsbiträde är du serviceinriktad, har ett öga för detaljer och tycker om att skapa en positiv upplevelse för både gäster och kollegor.
Tjänsten är en kombinerad roll där en del av arbetstiden består av lokalvård. Det innebär att du ansvarar för att hålla lokalerna rena, trivsamma och välskötta. Arbetsuppgifterna omfattar städning av gemensamma utrymmen, toaletter, personalutrymmen och andra ytor enligt fastställda rutiner. Du arbetar noggrant och har känsla för kvalitet, vilket bidrar till en trygg och välkomnande miljö för både brukare, gäster och kollegor.Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete inom storkök, restaurang eller liknande verksamhet samt lokalvård, gärna inom offentlig sektor. Vi värdesätter att du arbetar noggrant, har ett öga för detaljer och förstår vikten av god hygien och säker hantering av livsmedel. Utbildning inom kök, måltidsservice eller livsmedelshygien är meriterande.
Som person är du positiv, ansvarstagande och trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Du har förmåga att planera ditt arbete effektivt och kan anpassa dig när tempot varierar. God samarbetsförmåga, flexibilitet och en vilja att bidra till en trivsam arbetsmiljö är viktiga egenskaper hos dig.
Du behärskar svenska i tal och skrift så att du kan följa rutiner, läsa instruktioner och kommunicera med kollegor och övrig personal.
ÖVRIGT
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan. Kontaktuppgifter hittar du i annonsen.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C286645". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Mölndals kommun
(org.nr 212000-1363) Arbetsplats
Mölndals stad, Stadsserviceförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Jessica Jönsson jessica.jonsson@moldal.se 0701- 48 60 09 Jobbnummer
