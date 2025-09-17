Måltidsbiträde till köket på Stockalids förskola i Åsa
2025-09-17
Stockalids förskola - en plats för trygghet, delaktighet och glädje
Stockalids förskola ligger naturskönt i Kläppa i Åsa, omgiven av skog som på ett naturligt sätt integreras i barnens lärmiljö.
Förskolan öppnade i början av 2025 och är byggd i två våningar med moderna, välutrustade lokaler som är anpassade för både dagens och framtidens pedagogik. Här finns plats för 120 barn, fördelade i sex basgrupper, vilket skapar goda förutsättningar för trygghet och gemenskap.
Nu söker vi ett engagerat måltidsbiträde som vill bli en del av vårt team. Hos oss får du en viktig roll i barnens vardag - måltiderna är inte bara ett tillfälle att äta, utan också en stund för samvaro, energi och lärande. Som måltidsbiträde arbetar du nära både barn och pedagoger och bidrar till att skapa en trivsam och pedagogisk måltidsmiljö. Varmt välkommen med din ansökan!
Rollen som måltidsbiträde hos oss
Som måltidsbiträde på Stockalids förskola arbetar du i ett mottagningskök. Du ansvarar för att förbereda frukost och mellanmål samt tillaga tillbehör till lunchen. Du ser till att måltiderna blir både goda och inbjudande.
Måltiderna serveras på avdelning för de yngsta barnen och i matsal för de äldre. Förskolan har plats för 120 barn, men verksamheten är ännu inte helt full. I början arbetar du därför självständigt - men när antalet barn ökar får du en kollega i köket.Publiceringsdatum2025-09-17Arbetsuppgifter
- Tillagning av tillbehör och beredning av måltider
- Mottagning av varor och egenkontroll
- Hantering av specialkost och allergianpassningar
- Disk, städning och god livsmedelshygien
- Samarbete med pedagogerna för en trygg och positiv måltidssituationProfil
Som person är du noggrann och trivs med att arbeta självständigt, samtidigt som du har lätt för att samarbeta när det behövs. Du är flexibel och ansvarstagande, med ett lösningsorienterat förhållningssätt som gör att du tar initiativ och hittar vägar framåt även när utmaningar uppstår. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
- erfarenhet från kök, storkök eller liknande verksamhet
- kunskap om livsmedelshygien och specialkost
Det är meriterade om du har:
- tidigare arbetat i förskole- eller skolkök
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med tillsättning enligt överenskommelse.
- Ett meningsfullt och varierat arbete där du får ta ansvar.
- Möjlighet att påverka och utveckla måltidsverksamheten
För anställning krävs ett giltigt utdrag ur belastningsregistret (för arbete inom förskola/skola). Du beställer det själv via Polismyndighetens e-tjänst; https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/att-jobba-hos-oss
Intresserad?
Kul! Varmt välkommen med din ansökan senast 1 oktober. Urval och intervjuer sker löpande.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
Inför rekryteringsarbetet har Kungsbacka kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter eller liknande. Ersättning
Individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/601". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungsbacka kommun
(org.nr 212000-1256) Kontakt
Eva Edgren, enhetschef 0300-835005 Jobbnummer
9513652