Måltidsbiträde till Fantasia förskola i Rottne
2026-01-30
Ingen arbetsdag är den andra lik hos oss på Växjö kommun. Ibland tar vi hand om de små sakerna och ibland om de riktigt stora. Oavsett vilket innebär det en arbetsdag som betyder något på riktigt. Vi är drygt 7 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att skapa en bra dag, varje dag.
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad och samtidigt växa och utvecklas. Här finns en stor bredd av yrken och karriärmöjligheter, gemensamt för dem alla är att de bygger och skapar vårt framtida Växjö. Vill du dela vår arbetsdag?
Arbetsuppgifter
Nu söker vi ett måltidsbiträde till serveringsköket på förskolan Fantasia. Här ansvarar du ensamför arbetet i köket.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:
Planera och servera frukost, lunch och mellanmål
Förbereda och tillreda frukost samt mellanmål
Beställa varor
Utföra egenkontroll
Städ- och diskuppgifter
Säkerställa att lagar och föreskrifter följs
Säkerställ att rutiner och policys följs
Ge god service med ett trevligt bemötande till alla matgäster
Tjänsten kräver flexibilitet, ansvarstagande och engagemang för goda måltider.
Tjänsten är ett vikariat på tre månader med möjlighet till förlängning.

Kvalifikationer
Vi söker dig som måltidsbiträdesutbildning, alternativt erfarenhet av arbete i storkök eller annan köksutbildning.
Du behöver även ha goda kunskaper i svenska i tal och skrift samt datorvana.
Körkort och bil är meriterande
Personlig lämplighet är mycket viktig och du förväntas vara en god representant för Växjö kommun.
ÖVRIGT
Växjö kommun erbjuder en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställningsblanketter kan hämtas på www.polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag
och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).
Sista dag att ansöka är 2026-02-13
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SF 5/26".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Växjö Kommun (org.nr 212000-0662)

Arbetsplats
Växjö kommun, Måltidsorganisationen

Kontakt
Enhetschef
Ann-Louise Gustavsson 0470-79 61 97 Jobbnummer
9714866