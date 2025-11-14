Måltidsbiträde med lokalvårdsuppdrag, vikariat 75%
2025-11-14
Grums kommun är en del av Karlstadsregionen och ligger vid Vänerns strand, 20 minuters bilfärd från Karlstad. Hos oss får du alla de fördelar som finns av att arbeta i en liten kommun. Här har vi jobb som märks. Tillsammans gör vi skillnad varje dag, alla på olika sätt men alltid med kommunens invånare i fokus. Genom att följa vår värdegrund skapar vi en välkomnande kommun där det råder engagemang, delaktighet, professionalism och arbetsglädje.
Vi söker nu dig som vill arbeta som måltidsbiträde med lokalvårdsuppdrag vid Slottsbrons förskola/skola inom område Kost och lokalvård. Här blir du en del av ett engagerat team på cirka 40 medarbetare som varje dag bidrar till rena, trygga och funktionella lokaler och goda måltider i våra kommunala verksamheter. Lokalvården arbetar med moderna, miljövänliga och ergonomiska metoder.
Hos oss gör du skillnad!Publiceringsdatum2025-11-14Arbetsuppgifter
Som måltidsbiträde med lokalvårdsuppdrag har du en varierad roll där du bidrar till både måltidsservice och en ren, trygg miljö. I köksarbetet ansvarar du för enklare matlagning, salladsberedning och servering, samt diskning och rengöring av köksytor. Du tar emot varuleveranser, hanterar beställningar och säkerställer att måltiderna serveras på ett livsmedelssäkert och tilltalande sätt.
Inom lokalvården arbetar du med daglig städning, veckostädning och storstädning i förskolans och skolans lokaler. Du hanterar städmaskiner och material, fyller på förbrukningsvaror och ser till att lokalerna hålls rena enligt gällande städscheman och rutiner. Arbetet innebär förflyttningar mellan olika byggnader och kan innefatta tyngre lyft av utrustning och material.Kvalifikationer
Vi söker dig som har gymnasieutbildning inom storhushåll och erfarenhet av arbete i kök eller restaurang. Det är meriterande om du har grundläggande kunskaper i professionell städning, SRY-kurs eller erfarenhet av lokalvård men det är inget krav.
Du behöver kunna arbeta självständigt och ta ansvar för dina arbetsuppgifter. Eftersom mycket av vår kommunikation sker digitalt är det viktigt att du kan läsa, skriva och kommunicera på svenska.
Som person är du serviceinriktad, flexibel och har lätt för att samarbeta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och ser gärna att du har en positiv inställning och god social förmåga.
B-körkort och tillgång till egen bil är en fördel.
Självklart delar du vår värdegrund om att vara professionell, välkomnande, engagerad och delaktig!
I vår verksamhet krävs att du visar upp ett godkänt utdrag ur Polisens belastningsregister innan anställning. Utdraget beställs kostnadsfritt via Polisens e-tjänst och kan levereras digitalt till Kivra eller per post. Handläggningstiden är cirka 1 - 2 veckor.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via post eller mejl.
I Grums kommun vill vi ha en mångfald i arbetslivet och ta tillvara på de kvaliteter som en jämn köns- och åldersfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför vår verksamhet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Genom att skicka in din ansökan godkänner du att dina personuppgifter används i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning för att Grums kommun ska kunna tillhandahålla det stöd och den service kommunen ansvarar för. Läs mer på grums.se/personuppgifter.
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Grums kommun
Grums kommun, Kost och lokalvård
Områdeschef kost och lokalvård
Elisabeth Eskfelt elisabeth.eskfalt@grums.se 0555-42150
