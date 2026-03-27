Måltidsbiträde med kombitjänst lokalvård till Maleviksskolans kök
Kungsbacka Kommun / Restaurangbiträdesjobb / Kungsbacka Visa alla restaurangbiträdesjobb i Kungsbacka
2026-03-27
, Mölndal
, Göteborg
, Härryda
, Partille
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kungsbacka Kommun i Kungsbacka
, Göteborg
, Halmstad
, Laholm
, Hylte
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i ett engagerat team där vi värdesätter samarbete, variation och service? Trivs du med att arbeta både i kök och med lokalvård? Då kan du vara den vi söker till vårt mottagningskök!
Rollen som måltidsbiträde hos oss
Tjänsten är en kombitjänst och innebär att du arbetar med alla förekommande arbetsuppgifter i köket samt städning av klassrum, kök, hallar och toaletter.
Under loven fokuserar vi extra på storstädning och golvvård. Vi cirkulerar på alla förekommande arbetsuppgifter som finns i köket vilket gör att vi får bra variation för kroppen och att det dessutom gör jobbet roligare! Vårt mål varje dag är att göra det bästa vi kan med det vi har att bjuda på för dagen.Publiceringsdatum2026-03-27Arbetsuppgifter
- Servera frukost, lunch och mellanmål
- Hantera mottagningskökets dagliga rutiner
- Städning av skolans lokaler enligt schema
- Delta i storstädning under lovenProfil
Du är noggrann och engagerad i både köks- och städuppgifter, och har en utpräglad känsla för service. Du arbetar strukturerat och kreativt, och ser utmaningar som möjligheter att hitta snabba och effektiva lösningar. Dessutom trivs du med att samarbeta i team och är flexibel när arbetsdagen kräver det. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och att du har en positiv inställning till att hjälpa till där det behövs.
Vi söker dig som:
- Har erfarenhet av arbete i storkök eller liknande
- Har goda kunskaper om hygien och livsmedelshantering
- Har grundläggande datorkunskaper
- Uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet
Det är meriterade om du har:
- Utbildning inom storkök eller liknade
Läs gärna mer om osshttps://kungsbacka.se/utbildning-och-barnomsorg/grundskola/alla-grundskolor/maleviksskolan?mark=Maleviksskolanhttps://kungsbacka.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar-och-namnder/forvaltningar/forvaltningen-for-service
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en tillsvidareanställning (semesteranställning) på heltid med tillsättning enligt överenskommelse.
Vi har flextidsavtal och det finns möjlighet att påverka dina arbetstider när verksamheten tillåter.
Hos oss får du:
- En varierad arbetsdag med både köks- och städuppgifter
- Ett nära samarbete i ett engagerat team
- Möjlighet att bidra till en trivsam och ren skolmiljö
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/att-jobba-hos-oss
Observera att belastningsregister kommer att behöva uppvisas i samband med anställning. Du kan beställa ett registerutdrag, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Intresserad?
Kul! Varmt välkommen med din ansökan senast 12 april. Urval och intervjuer kan ske löpande.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
Inför rekryteringsarbetet har Kungsbacka kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter eller liknande. Ersättning
Individuell lönesättning.
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/218".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungsbacka kommun
(org.nr 212000-1256) Kontakt
Anna Willermark, enhetschef +46300838963
9822701