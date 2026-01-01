Måltidsbiträde
Verksamhetsområde medicin
Välkommen till Lasarettet i Enköping - stor omtanke i litet format!
Hos oss arbetar cirka 700 engagerade kollegor i en miljö där nära samarbete och gemenskap är självklarheter. Vi finns i en expansiv region med smidiga pendlingsmöjligheter till Stockholm, Uppsala och Västerås. För dig som överväger att flytta för att bo nära ditt jobb så har Enköpingsregionen mycket att erbjuda. Lasarettet bedriver akut och planerad vård för cirka 72 000 invånare i Enköping, Håbo och Södra Heby och vi har även specialistuppdrag inom hela Uppsala län. Hos oss kan du göra skillnad - för patienterna och för verksamheten - i en arbetsmiljö där vi ständigt utvecklas tillsammans. Vill du bli en del av vårt team? Varmt välkommen till Lasarettet i Enköping!Publiceringsdatum2026-01-01Dina arbetsuppgifter
Lasarettet i Enköping kommer att införa ett nytt måltidssystem i juni 2026. Nu söker vi fler medarbetare till våra avdelningskök. Måltiden på sjukhus är en del av den medicinska behandlingen och en viktig patientsäkerhetsfråga.
Arbetet består i att förbereda och bereda patientmåltider i form av frukost, lunch, middag samt mellanmål och kvällsmål. Maträtterna tillagas i externt kök och färdigställs i avdelningsköken. Utöver detta ingår diskhantering, beställning av livsmedel, egenkontroller, städning mm. Du kommer servera patienter som äter i dagrummet. Andra serviceuppgifter som vården efterfrågar kan förekomma i tjänsten. Du behöver vara bekväm med att använda digitala system, van att läsa skriftliga instruktioner och trivas med att kommunicera med kollegor och patienter.
Arbetet sker periodvis i högt tempo mestadels stående och i rörelse. Avdelningsköken är bemannade från kl. 06:30 till 19:00 alla dagar i veckan året om. Du arbetar enligt schema med arbete varannan helg.
För att du ska känna dig välkommen hos oss och enklare komma in i dina arbetsuppgifter inför din första dag, erbjuder vi planerad introduktion med utbildning och möjlighet att gå dubbelt med erfarna medarbetare.Kvalifikationer
En godkänd gymnasieutbildning eller utbildning som arbetsgivaren prövar likvärdig är ett krav för tjänsten. Har du en gymnasieutbildning med inriktning inom hotell och restaurang, städ, service eller vård och omsorg är det en fördel. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom restaurang, städ, service eller vård och omsorg. Du har goda kunskaper i det svenska språket och god datavana. Då arbetet stundtals kan vara fysiskt krävande behöver du som söker ha god fysik.
Vi söker dig som är en lagspelare men som även kan arbeta ensam. Som person är du ansvarsfull och trivs i en roll som innehåller många varierande arbetsuppgifter. Att planera och flexibelt ställa om mellan olika arbetsmoment och uppgifter känns naturligt för dig. Du strävar efter att göra ett noggrant arbete, där nöjda patienter är i fokus. Att ge god service är viktigt för dig.
Vi erbjuder
Annonsen avser flera tjänster med olika tjänstgöringsgrad 70 % -100 %. Ange i din ansökan om du är intresserad av heltids- eller deltidstjänst. Detta är en samrekrytering för hela lasarettets måltidshantering. Du anställs inom verksamhetsområde medicin eller kirurgi men kan ha uppdrag för båda verksamhetsområdena vid behov.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Administrativ chef Elinora Johansson, elinora.johansson@regionuppsala.se
Avdelningschef Medicinavdelning 2 Madeleine Berglind, madeleine.berglind@regionuppsala.se
Avdelningschef Kirurgavdelningen Anette Nilsson, anette.nilsson@regionuppsala.se
Fackförbund nås via Region Uppsalas växel 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Sista dag att ansöka är 2026-01-14
Sista dag att ansöka är 2026-01-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
