Malmaskolan F-9 söker studie- och yrkesvägledare
2025-10-04
Arbetsplats
Vill du vara en nyckelspelare på en skola där kunskap och trygghet är ledorden som genomsyrar vårt arbete? Då är Malmaskolan F-9 platsen för dig! Vi söker dig som är en engagerad studie- och yrkesvägledare som delar vår vision och brinner för att skapa en motiverande lärmiljö för våra elever under hela den samlade skoldagen.
Malmaskolan F-9 tillsammans med Bettna skola F-6 är de enheter som tillsammans utgör rektorsområdet. Vår grundläggande filosofi är att bygga starka samarbeten och skapa förtroendefulla relationer mellan elever, skola och hem. Vi strävar efter att varje dag präglas av lärande och trygghet för både elever och personal. Malmaskolan F-9 ligger i Malmköping och består av cirka 400 elever och Bettna skola är en liten landsbygdsskola med cirka 65 elever.
Som studie- och yrkesvägledare hos oss blir du en viktig del i ett främjande elevhälsoarbete, där vi gemensamt strävar efter att driva och utveckla skolan. Du kommer att vara med och forma en motiverande lärandemiljö och meningsfull fritid där varje elev ges möjlighet att nå sina mål. Din huvudsakliga tjänstgöring är förlagd till Malmaskolan F-9 men du kommer även att ansvara för att driva studie- och yrkesvägledning på Bettna skola.
Arbetsuppgifter/uppdrag
Vi söker dig som är utbildad, eller har erfarenhet av studie- och yrkesvägledning i grundskolan utifrån ett F-9 perspektiv. Du bör ha en god pedagogisk och didaktisk förmåga och förmåga att skapa goda relationer. Du vill arbeta utifrån våra ledord och kan anpassa vägledningen efter elevens behov inför val av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet. Vi arbetar aktivt med att främja gemenskap parallellt med individuell utveckling. Här har du möjlighet att vara med och forma framtiden, där varje dag är en chans att göra skillnad.
Du ingår i en verksamhet där ni har ett nära samarbete med varandra. Du är en viktig pusselbit i arbetet med att möta elevens behov och öka elevernas motivation för skolan och för kommande studie- och yrkesval. Tillsammans med övrig skolpersonal deltar du aktivt i skolans utvecklingsarbete. Du samverkar med klasslärare och mentorer som stöd i deras arbete med att utveckla kopplingen till arbetslivet i undervisningen. Du har i uppdrag att driva dina frågor kring studie- och yrkesvägledning i de olika arbetslagen för att följa upp och stötta lärarna i genomförande av aktivitetsplan och uppdrag utifrån styrdokument. Du ingår i ett nätverk tillsammans med övriga studie- och yrkesvägledare i kommunen med regelbundna träffar. Du förväntas vara placerad på skolenheten och genomföra arbetet på plats. Publiceringsdatum2025-10-04Kvalifikationer
Är du en utbildad studie- och yrkesvägledare? Vill du vara en nyckelperson i ett sammanhållet och engagerat arbetslag där nära samarbete och flexibilitet är nyckeln till framgång? Vill du arbeta med att motivera elever till skolan och rusta dem för framtida studie- och yrkesval? Då har du hittat rätt!
Omfattning/varaktighet
Snarast 100% viss tid med möjlighet till förlängning och tillsvidaretjänst. Vi är i en omställningsprocess som kan innebära förändringar och väljer därför att anställa för läsåret (25/26). Rekryteringsprocess påbörjas innan ansökningstiden går ut och intervjuer sker löpande.
Flens kommun tillämpar individuell lönesättning.
Kontakt Cecilia Bingmark, rektorcecilia.bingmark@edu.flen.se
Vid önskan om kontakt med facklig representant kontaktas Kontaktcenter 0157-430000. Ersättning
Semestertjänst, Flens kommun tillämpar individuell lönesättning. Flens kommun tillämpar individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Flens kommun
https://www.flen.se/sv/Om-Flens-kommun/Jobba-hos-oss/Lediga-jobb1/
Flens Kommun Jobbnummer
