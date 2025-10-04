Malmaskolan F-9 söker socialpedagog/fritidsassistent
2025-10-04
Arbetsplats
Vill du vara en nyckelspelare på en skola där kunskap och trygghet är ledorden som genomsyrar vårt arbete? Då är Malmaskolan F-9 platsen för dig! Vi söker dig som är engagerad i skolfrågor och vill arbeta med ungdomar. Du delar vår vision och brinner för att skapa en motiverande lärmiljö för våra elever under hela den samlade skoldagen.
Malmaskolan F-9 tillsammans med Bettna skola F-6 är de enheter som tillsammans utgör rektorsområdet. Vår grundläggande filosofi är att bygga starka samarbeten och skapa förtroendefulla relationer mellan elever, skola och hem. Vi strävar efter att varje dag präglas av lärande och trygghet för både elever och personal. Malmaskolan F-9 ligger i Malmköping och består av cirka 400 elever och Bettna skola är en liten landsbygdsskola med cirka 65 elever.
Som socialpedagog hos oss blir du en viktig del i ett främjande elevhälsoarbete, där vi gemensamt strävar efter att skapa trygghet, hitta engagerande och stimulerande aktiviteter under raster och fritid och gemensamt driva och utveckla skolan till en trygg plats för alla. Du kommer att vara med och forma en motiverande lärandemiljö och meningsfull fritid där varje elev ges möjlighet att nå sina mål. Din tjänstgöring är förlagd till Malmaskolan.
Arbetsuppgifter/uppdrag
Vi söker dig som har god erfarenhet av socialt arbete i miljöer med ungdomar i fokus. Du bör ha en god förmåga att skapa meningsfulla relationer som bidrar till att skapa en trygg skola och fritid för våra ungdomar. Du vill arbeta utifrån våra ledord och kan anpassa arbetsinsatsen, uppgifter och aktiviteter utifrån behov. Vi arbetar aktivt med att främja gemenskap parallellt med individuell utveckling. Här har du möjlighet att vara med och forma framtiden, där varje dag är en chans att göra skillnad.
Du ingår i en verksamhet där ni har ett nära samarbete med varandra. Du är en viktig pusselbit i arbetet med att möta elevens behov och öka elevernas motivation för skolan. Tillsammans med övrig skolpersonal deltar du aktivt i skolans trygghetsarbete. Du samverkar med klasslärare och mentorer som stöd i deras arbete med att skapa trygga, meningsfulla och långsiktiga relationer. Du har i uppdrag att driva dina frågor i trygghetsskapande aktiviteter och uppdrag tillsammans med övrig personal. Du ingår i ett arbetslag tillsammans med elevhandledare och socialpedagoger. Publiceringsdatum2025-10-04Kvalifikationer
Personlig lämplighet är meriterande. Du bör vara van att arbeta i en miljö med ungdomar och ha god förmåga att intressera och engagera ungdomar. Du har förmåga att ha ett nära samarbete med elever, mentorer och vårdnadshavare. Vill du arbeta med att motivera elever till skolan och arbeta med trygghetsskapande aktiviteter och goda relationer? Då har du hittat rätt!
Omfattning/varaktighet
100% visstidsanställning. Vi är i en omställningsprocess som kan innebära förändringar, förlängning är därför möjlig. Rekryteringsprocess påbörjas innan ansökningstiden går ut och intervjuer sker löpande.
Flens kommun tillämpar individuell lönesättning.
Kontakt Cecilia Bingmark, rektorcecilia.bingmark@edu.flen.se
Vid önskan om kontakt med facklig representant kontaktas Kontaktcenter 0157-430000. Ersättning
Flens kommun tillämpar individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 212000-0332), https://www.flen.se/sv/Om-Flens-kommun/Jobba-hos-oss/Lediga-jobb1/ Arbetsplats
