Målare till Veterankraft i Borlänge!
Vill du jobba som målare - på dina egna villkor - och samtidigt göra skillnad i människors vardag för både äldre och yngre? Nu behöver vi förstärkning med flera nya kollegor! Vi söker främst dig som har lång arbetslivserfarenhet.
Du kan fritt välja ut de måleriuppdrag som passar dig bäst. Det kan vara allt från enklare måleriarbeten hos privatkunder, som ommålning av väggar, tak eller snickerier, till större uppdrag för olika företag och fastighetsägare. Vissa kunder vill ha återkommande hjälp, till exempel vid löpande underhåll av fastigheter, medan andra efterfrågar hjälp vid enstaka projekt som renoveringar eller nymålning inför inflytt eller försäljning.
Tre fördelar att arbeta som veteran hos oss:
Du styr själv din arbetstid och låser inte upp dig
Du känner dig behövd och kan bidra till andra
Du får ett socialt och roligt jobb
Vi söker dig som
Är senior och vill fortsätta bidra med ditt engagemang
Har erfarenhet och har arbetat som målare
Vill skapa trivsel och glädje i människors hem
Du har grundläggande datavana (t.ex. för tidrapportering) och behärskar svenska i tal och skrift
Villkor & förmåner
Flexibla arbetstider - du väljer själv när och hur mycket du vill jobba
Trygghet genom kollektivavtal och försäkring
Social gemenskap - deltagande i träffar och aktiviteter för medarbetarePubliceringsdatum2026-04-28Om företaget
Veterankraft gör skillnad varje dag, för både veteraner och kunder genom sitt engagemang och sina insatser. Varje år utför våra veteraner tjänster för tusentals hushåll och företag och bidrar till att göra våra kunders vardag enklare, samtidigt som våra veteraner får ett tryggare och ett rikare socialt liv. Veterankraft är ett av Sveriges ledande bemanningsföretag och största leverantör av hushållsnära- och företagstjänster. Vi finns representerade på ett 40-tal orter frän Luleå i norr till Trelleborg i söder. Veterankraft har under sina verksamma år utnämnts till Gasell och Mästargasell av Dagens Industri sju år i rad.Så ansöker du
Vill du vara med och göra vardagen enklare för andra - samtidigt som du håller igång och har roligt? Bli en del av Veterankraft du också - ansök redan idag!
Har du frågor om livet som veteran, vänligen kontakta dalarna@veterankraft.se
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
