Målare till Aldo måleri AB

Vi söker just nu en ny medarbetare till Aldo måleri AB för invändiga samt utvändiga jobb.
Vi ser gärna att du är självgående och har några års erfarenhet inom yrket.
Att du behärskar Svenska, engelska eller Ryska/Ukrainska är meriterande, men ej ett krav.
B-körkort är önskvärt men inte ett krav.
Arbetstiderna är 07.00-16.00. Vi utgår från Lomma.
Du är välkommen att höra av dig på jobb@aldomaleri.se
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-07
E-post: jobb@aldomaleri.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aldo Måleri AB
(org.nr 559109-1169)
Industrigatan 19 B (visa karta
)
234 35 LOMMA Jobbnummer
9724939