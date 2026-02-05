Målare till Aldo måleri AB

Aldo Måleri AB / Målarjobb / Lomma
2026-02-05


Visa alla målarjobb i Lomma, Burlöv, Lund, Malmö, Staffanstorp eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Aldo Måleri AB i Lomma, Staffanstorp eller i hela Sverige

Vi söker just nu en ny medarbetare till Aldo måleri AB för invändiga samt utvändiga jobb.
Vi ser gärna att du är självgående och har några års erfarenhet inom yrket.
Att du behärskar Svenska, engelska eller Ryska/Ukrainska är meriterande, men ej ett krav.
B-körkort är önskvärt men inte ett krav.
Arbetstiderna är 07.00-16.00. Vi utgår från Lomma.
Du är välkommen att höra av dig på jobb@aldomaleri.se


Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-07
E-post: jobb@aldomaleri.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Aldo Måleri AB (org.nr 559109-1169)
Industrigatan 19 B (visa karta)
234 35  LOMMA

Jobbnummer
9724939

Prenumerera på jobb från Aldo Måleri AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Aldo Måleri AB: