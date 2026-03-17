Målare sökes till Alucrom
Alucrom AB / Målarjobb / Varberg Visa alla målarjobb i Varberg
2026-03-17
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Alucrom AB i Varberg
, Göteborg
, Borås
, Haninge
eller i hela Sverige
Alucrom, Sveriges största rostskyddsentreprenör söker målare till entreprenad i Väröbacka.
Har du erfarenhet av måleri och vill bli en del av Sveriges ledande rostskyddsentreprenör, med verksamheter även i Finland och Polen? Då är det här möjligheten för dig.
På Alucrom förlänger vi livslängden på allt från ytterst små produktdetaljer, till fordon, cisterner och hela broar. Vi söker nu dig som vill arbeta blandat inom våra affärsområden fabrik och entreprenad i Västsverige. Vi söker dig som vill jobba inom entreprenad i Väröbacka.
Vi erbjuder dig en varierad vardag med möjlighet till personlig och professionell utveckling. Vi välkomnar både dig med lång erfarenhet av rostskyddmålning, oavsett om du har arbetat i en målningsfabrik eller ute på fält, och dig som precis kommit ut i arbetslivet. Oavsett om du idag arbetar som byggnadsmålare, industrilackerare eller billackerare, är det viktigaste för oss att du trivs med yrket, är skicklig på det du gör och är villig att lära dig mer.
Alucrom har idag 13 strategiskt placerade fabriker i Sverige, Finland och Polen. I Sverige har vi fabriker från Nyvång i syd till Gävle i norr. Vårt erfarna entreprenadteam kommer med komplett utrustning för blästring och målning ute hos kund eller olika objekt. Vårt huvudkontor finner du i Arendal, Göteborg där vi också har vår helt nybyggda fabrik Arendals Backe - Nordens mest moderna anläggning för tung rostskyddsmålning.
Om vi får önska
Du har erfarenhet av att arbeta i en liknande roll, gärna från ett måleri, verkstad eller annan industri
Du har kunskaper om olika blästringstekniker och färglära
Du är noggrann, tar ansvar för att arbetet går framåt och är mån om att slutföra det du påbörjat på ett bra sätt
Du kan prata och förstå svenska alternativt engelska
Du är intresserad av utveckling och ser möjligheter till förändringar och förbättringar i arbetet
Om du dessutom har med dig något av nedan ser vi det som meriterande
Utbildning till diplommålare
Erfarenhet och behörighet för att köra truck och travers
Personliga egenskaper som vi ser som värdefulla är att du är samarbetsinriktad och har intresse och förmåga att tillsammans med andra utföra uppgifter och nå gemensamma mål. Vår framgång kommer av att alla arbetar som ett team och där vi alltid försöker skapa bästa möjliga förutsättningar för den som ska ta över nästa moment.
Vi är övertygade om att ju bättre vi trivs på jobbet desto bättre blir resultatet av det vi gör. En säker arbetsplats där vi är rädda om såväl varandra som vår miljö är en självklarhet för Alucrom och vi arbetar mycket med
Arbetsförmåner
Ständigt lärande och goda utvecklingsmöjligheter. Vi tror på att utveckling och lärande går hand i hand med att trivas på jobbet. Vi kan erbjuda möjligheter till utveckling inom nya roller och även specialisering inom olika kompetensområden.
Bra anställningsvillkor. Vi har kollektivavtal och erbjuder avtalsenliga villkor gällande lön, semester, sjuklön och pension.
God sammanhållning, lojalitet och kamratskap. Teamwork är ett nyckelord hos oss på Alucrom som genomsyrar allt vi gör. Vi stöttar varandra och lär av varandra och hjälps åt för att vi genuint bryr oss om varandra.
Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald hos Alucrom eftersom vi vet att just olika perspektiv och blandade erfarenheter är viktig för att skapa framgång.
Titta gärna på vår hemsida www.alucrom.se
där vi beskriver vad vi gör.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7369362-1898394". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alucrom AB
(org.nr 556031-3537), https://jobb.alucrom.se
432 67 (visa karta
)
432 67 VEDDIGE Kontakt
Sylwia Banach sylwia.banach@alucrom.se Jobbnummer
9803061