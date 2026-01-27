Målare
2026-01-27
, Botkyrka
, Ekerö
, Södertälje
, Huddinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Usman Bygg Platt AB i Salem
Om tjänsten
Usman Bygg Platt AB expanderar verksamheten nu i året och har ett flertal planerade projekt i Stockholms Län.
Vi söker därför erfarna och engagerade målare som vill bli en del av vårt växande team.
Hos oss får du arbeta med varierande uppdrag - från nyproduktion till kompletteringsmålning. Arbetet sker både självständigt och i team, vilket kräver att du är flexibel och har en bred kompetens inom yrket.
Vi söker dig som:
Har flera års erfarenhet inom måleri, särskilt inom nyproduktion och kompletteringsarbeten
Är självgående, noggrann och ansvarstagande
Har god samarbetsförmåga och en positiv inställning
Det är meriterande om du har erfarenhet av sprutspackling och sprutmålning
Vi erbjuder:
Goda utvecklingsmöjligheter i ett snabbväxande företag
Ett företag som värdesätter och uppskattar din insats
Trevliga arbetsmiljöer och omväxlande projekt
Anställning med kollektivavtal
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26
E-post: Usmanrekrytering@gmail.com
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Målare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Usman Bygg Platt AB
