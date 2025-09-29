Målare - Stockholm
2025-09-29
Systrarna Eldh är ett serviceföretag som erbjuder kvalitativa tjänster inom målning, städning, bygg och hantverk. Vi växer och söker nu en erfaren och noggrann målare i göteborg som vill bli en del av vårt team.Publiceringsdatum2025-09-29Dina arbetsuppgifter
Som målare hos oss kommer du att arbeta med:
Målning och tapetsering i både privata hem och kommersiella lokaler
Förarbete som spackling, slipning och grundmålning
Färgsättning och kundrådgivning
Både nyproduktion och renoveringsprojekt
Vi söker dig som
Har erfarenhet av måleri (utbildning eller yrkeserfarenhet är meriterande)
Är noggrann, självständig och har öga för detaljer
Trivs med att arbeta både själv och i team
Har B-körkort
Behärskar svenska i tal och skrift
Vi erbjuder
En trygg anställning med kollektivavtal
Trevliga kollegor och god gemenskap
Varierande projekt och arbetsmiljöer
Möjlighet till vidareutbildning och utveckling
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser därför att du tar eget ansvar och är van vid att arbeta självständigt. Vi ser även gärna att du är serviceinriktad och har ett öga för detaljer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-29
Arbetsgivare Tasteaway AB
(org.nr 559389-8595), http://www.systrarnaeldh.se
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
