Målare - Stockholm

Tasteaway AB / Målarjobb / Göteborg
2025-09-29


Visa alla målarjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Tasteaway AB i Göteborg, Trollhättan, Stockholm, Lidingö eller i hela Sverige

Systrarna Eldh är ett serviceföretag som erbjuder kvalitativa tjänster inom målning, städning, bygg och hantverk. Vi växer och söker nu en erfaren och noggrann målare i göteborg som vill bli en del av vårt team.

Publiceringsdatum
2025-09-29

Dina arbetsuppgifter
Som målare hos oss kommer du att arbeta med:
Målning och tapetsering i både privata hem och kommersiella lokaler
Förarbete som spackling, slipning och grundmålning
Färgsättning och kundrådgivning
Både nyproduktion och renoveringsprojekt

Vi söker dig som
Har erfarenhet av måleri (utbildning eller yrkeserfarenhet är meriterande)
Är noggrann, självständig och har öga för detaljer
Trivs med att arbeta både själv och i team
Har B-körkort
Behärskar svenska i tal och skrift

Vi erbjuder
En trygg anställning med kollektivavtal
Trevliga kollegor och god gemenskap
Varierande projekt och arbetsmiljöer
Möjlighet till vidareutbildning och utveckling

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser därför att du tar eget ansvar och är van vid att arbeta självständigt. Vi ser även gärna att du är serviceinriktad och har ett öga för detaljer.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-29
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Målare".

Arbetsgivare
Tasteaway AB (org.nr 559389-8595), http://www.systrarnaeldh.se

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Göteborg

Jobbnummer
9532118

Prenumerera på jobb från Tasteaway AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Tasteaway AB: