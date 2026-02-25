Maintenance Engineer
Nouryon Functional Chemicals AB / Kemiingenjörsjobb / Sundsvall Visa alla kemiingenjörsjobb i Sundsvall
2026-02-25
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nouryon Functional Chemicals AB i Sundsvall
, Ånge
, Örnsköldsvik
, Örebro
, Hallsberg
eller i hela Sverige
På Nouryon skapar vårt globala team av Changemakers positiva förändringar varje dag för att nå högre tillsammans och individuellt. Vi skapar innovativa och hållbara lösningar för våra kunder för att möta samhällets behov - idag och i framtiden.
Vi söker teammedlemmar som skapar och driver nya idéer, kämpar för andra och samarbetar för att göra saker bättre. Låter det som dig?
I denna roll är ditt mål att uppnå bästa möjliga underhåll på kort och lång sikt, med fokus på ständiga förbättringar och att öka anläggningens tillförlitlighet. Rollen driver även arbetet med underhållsstrategier för tillgång på utrustning, och förbättringar av utrustningsunderhållsplaner, samt reservdelar.
I din framtida roll som Underhållsingenjör kommer du att
Säkerställa att underhållsarbetet sker på ett säkert och kostnadseffektivt sätt enligt fastställda rutiner kopplade inom MRM-processen (maintenance reliability management)
Tillse att vi har underhållsplan för alla kritiska utrustningar
Ansvara för att reservdelsstrategi finns och är dokumenterad i SAP
Säkerställa att den totala underhållskostnaden och produktionsförlusterna minskas genom projekt, genomförande av FMEA (en del av LEAN) och strukturerade rotorsaksanalys- möten
Ge input och fungera som funktionell expert för CAPEX-projekt (delaktighet i start samt beslut gällande investeringar)
Vi tror att du har med dig
Eftergymnasial utbildning inom maskinteknik eller motsvarande kopplat till mekanik
Tidigare erfarenhet av underhåll / underhållsprocesser / rotorsaksanalys
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Bra om du har
SAP-PM
Automation
Centrifuger
Kompressorer
Roterande utrustning
Statisk utrustning
Ritning i AutoCAD elektrisk / mekanisk
Utbildning inom Lean, Six Sigma eller Idhammar
Vi tror att du är
En person som är rak och vet kraften i lagarbete och drivs av att samarbeta. Du är en god kommunikatör och har ett lösningsorienterat förhållningssätt.
Vi erbjuder dig
På Nouryon erbjuder vi inte bara en spännande roll och trevliga kollegor utan även förmåner utöver din lön. Nouryon har kollektivavtal med IKEM, men utöver det erbjuder vi även förmåner som bonus, arbetstidsförkortning, friskvårdsbidrag, kostförmån och mycket mer.
Har vi fångat ditt intresse?
Detta är en tillsvidareanställning på heltid med placeringsort Stockvik, Sundsvall. Du kommer att rapportera till Reliability Manager, Hans Erik Råbom
Vänligen ansök via vårt rekryteringsverktyg med ett jobbspecifikt CV. Vi tar inte emot ansökningar via e-post. När din ansökan nått oss kommer vi att granska för att se om vi har en matchning mellan din kompetens och rollen!För mer information om vår rekryteringsprocess, vänligen besök: nouryon.com/careers/how-we-hire/
Vi ser fram emot din ansökan!
Vi vill be dig som intern sökande att ansöka med din Nouryon email för att underlätta vårt arbete i rekryteringsprocessen.
Om Nouryon
Vi letar efter morgondagens Changemakers, idag!
Om du letar efter din nästa möjlighet i karriären, ansök idag och gå med i Nouryons världsomspännande team av Changemakers för att tillhandahålla viktiga lösningar som våra kunder använder för att tillverka vardagsprodukter som personlig vård, rengöring, färger och beläggningar, jordbruk och livsmedel, läkemedel och byggprodukter. Våra medarbetare drivs av viljan att påverka och aktivt driva positiv förändring. Om det beskriver dig ger vi gärna plats för dina ambitioner. Från dag ett stödjer vi dig med din personliga tillväxt, genom utmanande positioner och omfattande lärande- och utvecklingsmöjligheter, i en dynamisk, internationell, mångsidig och proaktiv arbetsmiljö.
Besök vår hemsida och följ oss på LinkedIn.Publiceringsdatum2026-02-25Kontaktuppgifter för detta jobb
För ytterligare information om tjänsten, vänligen kontakta rekryterande chef XX, titel, mailadress
För mer information om rekryteringsprocessen, din ansökan eller om du behöver support, vänligen kontakta: Recruiting.SE@Nouryon.com
För fackliga frågor:
Ledarna: Jan Filipsson +46 70 519 97 09
Sveriges Ingenjörer: Ted Svensson +46 72-217 55 84
Unionen: Jens Magnusson +46 72 215 24 10
IF Metall: Rolf Eriksson +46 70 564 38 38 / Benny Sundeborn +46 70 272 04 64
#WeAreNouryon #Changemakers
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanbeder vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nouryon Functional Chemicals AB
(org.nr 556234-9398) Jobbnummer
9762675